El retrobament entre Espanya i Suècia després de l’empat sense gols en l’Eurocopa 2020 suposa un duel de transcendència a Solna entre dues seleccions que es juguen el lideratge de grup, que dona accés directe al Mundial 2022, en el retorn de la selecció de Luis Enrique Martínez en una data temuda i sense el seu últim referent, Pedri, però amb un futbolista que apunta a la titularitat en la medul·lar, el valencianista Carlos Soler, que ha arrancat el curs lliguer amb tres gols en les tres jornades disputades.

En terreny hostil, Suècia, on mai ha guanyat la selecció espanyola. En una data, la de setembre, que temen els seleccionadors. Amb els seus futbolistes acabats d’arribar de les vacances, sense el ritme de competició adequat, partits que interrompen l’inici de temporada en els seus clubs i només acabar el mercat de fitxatges. En aquest escenari torna Espanya després d’arribar fins a les semifinals de l’Eurocopa 2020, disputada aquest estiu.

La tornada a escena s’ha convertit en un partit decisiu —amb una selecció contra la qual no va passar de l’empat a zero en la seua estrena en el torneig continental— després de l’entropessó en l’inici del camí a Qatar 2022 . L’empat que es va cedir davant de Grècia a Granada (1-1) exigeix un resultat allunyat de la derrota per a aconseguir mantindre el lideratge que posseeix Espanya amb 7 punts, però amb un partit més que els suecs. Geòrgia i Kosovo, pròxims rivals, pareixen, sobre el paper, més accessibles que una Suècia que va arribar als huitens de final en l’Eurocopa.

A Luis Enrique li falta el futbolista que, amb 18 anys, va esclatar en el seu primer gran torneig amb la roja, Pedri, i continua esperant el desitjat retorn d’Ansu Fati, després de la seua lesió de genoll i les quatre operacions a les quals va ser sotmés. Són futbolistes que asseguren el futur. També va concedir descans, després de participar en els Jocs Olímpics, a Pau Torres, Dani Olmo i Mikel Oyarzabal.

Una circumstància que l’obliga a introduir novetats en el seu equip tipus, amb Eric Garcia com a principal candidat, per davant de jugadors que hi tornen, com Albiol o Íñigo Martínez, per a ser parella de Laporte en el centre de la saga; amb Gerard Moreno i Pablo Sarabia pugnant per la plaça que deixa lliure Olmo en el trident ofensiu.

D’altra banda, des de la passada Eurocopa, Suècia ha perdut, per retirada, diversos veterans amb pes en l’equip, com el migcampista Sebastian Larsson i el davanter Marcus Berg, tots dos titulars habituals, però les absències no sembla que vagen a provocar un canvi d’estil o de tàctica.