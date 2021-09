El Govern d’Espanya ha acollit 85 refugiats afganesos a la Comunitat Valenciana en els últims dies, entre els quals hi ha 42 dones, el 49 % del total, segons ha informat la Delegació del Govern. Aquestes persones han sigut ateses amb recursos propis de l’Estat o bé en centres finançats per aquest i gestionats per entitats socials. El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assenyalat, en un balanç de la denominada operació Antígona, que el dispositiu temporal de trànsit de Torrejón va atendre 2.181 persones evacuades de l’Afganistan.

En la presentació del balanç, el ministre ha subratllat l’esforç que s’ha fet per atendre les persones evacuades en 17 vols, que han arribat a Espanya en els últims nou dies. “La nostra prioritat —ha destacat Escrivá— ha sigut que aquestes famílies evacuades puguen començar una nova vida a Espanya com més prompte millor, per a la qual cosa calia ser àgils en les derivacions cap als recursos, en els quals ja inicien el seu procés d’integració”. Per a això, el Govern d’Espanya ofereix a les famílies sol·licitants de protecció internacional les condicions d’acolliment més idònies per a cada cas, dins de les quals recorreran un itinerari d’inclusió personalitzat.

El ministre ha indicat igualment que les derivacions de les places d’acolliment del Govern central a cada comunitat autònoma s’han dut a terme després d’entrevistar les famílies evacuades i determinar quins recursos eren els més adequats en cada cas. Entre altres qüestions, s’analitzen les possibles necessitats especials que puguen tindre, l’existència de possibles xarxes familiars pròximes i la disponibilitat del nombre de places necessàries per a cada unitat familiar en el moment de la derivació.

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha subratllat “la capacitat de resposta del sistema d’acolliment de protecció internacional de l’Estat davant d’aquesta emergència”, ja que “l’estada mitjana de les famílies afganeses a Torrejón ha sigut de 45 hores, molt inferior de les 72 hores inicialment fixades com a objectiu”. Ha destacat, així mateix, que ha sigut capaç d’admetre quasi 1.700 persones en tot just deu dies, “malgrat que, habitualment, l’entrada era de 1.300 al mes de mitjana”, la qual cosa ha suposat un “esforç considerable tant per als nostres treballadors com per a les entitats col·laboradores”, a les quals el ministre ha agraït el seu treball aquests dies. “Aquesta emergència —ha indicat— ens ha recordat la importància de tindre un sistema d’acolliment de protecció internacional robust, cosa que Espanya té, però que necessita reforçar”.

Per a aquest reforç, el Govern central compta amb el component 22 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que dedicarà 174 milions d’euros, en el període 2021-2024, a la posada en servei de centres nous.

La finalitat del sistema d’acolliment de l’Estat, segons ha recordat Escrivá, és “facilitar la progressiva autonomia de les persones acollides i la seua inserció social i laboral”, per a la qual cosa la seua atenció s’estructura en dues fases.

La primera, d’acolliment, amb una duració mínima de sis mesos, preveu la seua residència en places del sistema. La segona, de preparació per a l’autonomia, s’encarrega de proporcionar ajudes per a cobrir les necessitats bàsiques.

Al llarg de tot el procés, “es treballa amb itineraris d’integració individualitzats, que s’avaluen i adapten a la persona refugiada” i que es tradueixen en una sèrie de prestacions del Ministeri d’Inclusió.