L’Oficina d’Innovació i Creativitat de la Ciutat Creativa de la Gastronomia de Dénia té ja molt avançada la tramitació, el registre i la gestió de la marca Bancalet, que identificarà els productes d’origen de la Marina Alta. La marca ja ha superat la fase d’exposició pública perquè puga ser registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Crear aquest paraigua per a preservar i comercialitzar els productes de la comarca és un dels compromisos que van fer que Dénia aconseguira la distinció com a ciutat creativa de la gastronomia de la Unesco. L’objectiu és revitalitzar el sector agroalimentari des de les premisses de la innovació social, el comerç just, el consum de proximitat i la sobirania alimentària.

“Bancalet: Biodiversitat, Territori i Cuina” és un projecte de custòdia del territori i de les arrels des de la perspectiva de la gastronomia. Fomentarà que el sector hostaler de la comarca i tot el teixit econòmic, comercial, artesanal i mediambiental es proveïsquen de productes de proximitat i que es produeixen a la Marina Alta.

El nom Bancalet deixa clar que s’aposta per recuperar l’agricultura comarcal (de bancals i horts xicotets) i fomentar que siga sostenible i ecològica.