La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat que hi haurà pujada de l’SMI, amb independència que hi haja acord o no amb els agents socials, però ha expressat la seua “confiança absoluta” en el diàleg social.

En una entrevista a Ràdio Euskadi recollida per EP, Yolanda Díaz s’ha referit, d’aquesta manera, a la negociació entorn de la pujada de l’SMI.

La ministra de Treball ha assegurat que té “confiança absoluta en el diàleg social i en els agents socials” i ha recordat que s’ha convocat de nou la taula de diàleg social, després que en el semestre anterior s’haja reunit ja en “reiterades ocasions”.

Yolanda Díaz ha afirmat que, en relació amb l’SMI, el Govern només està obligat a formalitzar una consulta, cosa que “no ha fet”, sinó que s’ha “obstinat en el fet que també hi haja diàleg social en aquesta matèria”. “El que importa és el diàleg social, a mi m’agradaria que aquest acabe amb acord; si no acaba amb acord o hi ha un acord només amb una de les parts, doncs benvingut siga, però el més important és que hi haja diàleg social”, ha manifestat.

Yolanda Díaz ha insistit que confia en el diàleg social i en els agents socials, “hi haja o no acord”. En aquest sentit, ha recordat que, en el cas de les normes de transparència retributiva i els plans d’igualtat en les empreses, la patronal no va signar l’acord, però va formar part del procés del diàleg social.

En tot cas, hi haja o no acord, ha assegurat que la setmana que ve hi haurà pujada de l’SMI, ja que és “l’eina més eficaç per a combatre la pobresa”, i ha indicat que quasi tots els països de la UE l’han apujat en plena pandèmia i crisi. “Faltava el nostre país i estic molt satisfeta perquè el nostre país segueix a l’avantguarda de la defensa de les persones més febles en la nostra societat. L’SMI afecta els treballadors més vulnerables, aquells que estan fora de conveni col·lectiu, que en són pocs però que són els que més ho necessiten. Per pura igualtat social, estic satisfeta, perquè apujarem l’SMI i complirem l’agenda que ens fixa la Carta Social Europea, amb el 60 % del salari mitjà”, ha agregat.

Qüestionada per si hi hauria possibilitat d’introduir-hi mecanismes correctors davant de la diferència que puga suposar un SMI en uns territoris o en uns altres, Yolanda Díaz ha afirmat que és una cosa que estan plantejant, sobretot, els grups nacionalistes com EH Bildu, però ha indicat que ella es regeix per les normes de la unitat de mercat. Segons ha indicat, aquestes normes són “clares i ací ho deixe”. “L’SMI és un operador que ens situa en un sostre mínim que ha de ser en termes d’una certa igualtat en el conjunt del territori de l’Estat; si apliquem aquesta dinàmica a moltes altres matèries econòmiques, sense cap dubte generaríem alguns inconvenients”, ha dit.