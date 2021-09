Si l’ofrena ja sol ser un dels actes més emotius de les Falles quan els fallers i les falleres alcen el cap per a entregar les flors a la Mare de Déu dels Desemparats, enguany promet més pèls de punta que de costum. Han sigut dos anys i mig sense celebracions i molts dels fallers que desfilaran des de hui han perdut algun familiar per la pandèmia de covid-19. Aquesta nit, el cadafal ja anirà prenent forma.

L’ofrena comença a les 17.00 i enguany el cadafal de la Mare de Déu no tindrà disseny. També hi haurà recorreguts nous, a causa de les obres a la plaça de la Reina: un pels carrers de la Mar i Avellanes i un altre per Quart i Cavallers. Les primeres que completaran el recorregut seran les falles de Pla de Remei i Gran Via. Tancarà aquesta primera jornada la fallera major infantil de València al costat de la banda municipal de la ciutat. Està previst que això succeïsca poc després de la mitjanit.

La crida de l’Ajuntament és que les persones que no participen de manera directa en l’ofrena es queden a casa. A més, hi haurà fortes restriccions per a impedir el pas. Per a no perdre’s cap detall d’aquesta especial ofrena, el web de Levante-EMV farà una cobertura completa fins al tancament, previst per a dissabte a la nit amb l’entrada de la fallera major de València.

L’Ofrena 2021, amb el record de fa 32 anys

El temporal que va complicar la plantà ja ha passat. Si haguera continuat un parell de dies més, la situació hauria conduït a un panorama idèntic al de 1989, quan l’ofrena va quedar deslluïda per l’aiguarrada que va caure. En aquella ocasió, l’ara secretari de Patrimoni de la Junta Central Fallera, Pepe García Bosch, va organitzar de manera improvisada una ofrena matutina el dia de Sant Josep, quan va parar la plutja.

“Aquell dia que no vam poder fer l’ofrena fa 32 anys, vaig parlar amb el cap de la Policia Local destinat a la plaça per a veure si em podia deixar un parell d’homes perquè el dia de Sant Josep almenys les falles de Russafa pogueren passar la Gran Via amb el mínim perill possible”, relata García Bosch a Levante-EMV.

La desolació per la pluja es va convertir prompte en un acte “pensat i fet” que només podia tindre lloc el matí del dia de la cremà, una cosa extraordinària. “Em sent molt orgullós d’haver organitzat tot allò. Aquella mateixa nit del 18, vaig parlar amb diverses falles per telèfon perquè s’anaren passant el missatge. Quan hi vam arribar, el policia que m’havia ajudat havia desallotjat tota la plaça de la Mare de Déu per a nosaltres”, conta amb emoció García Bosch.

Aquesta vegada no sembla que vaja a haver-hi pluja —de pur miracle— però sí que hi haurà, com aquella vegada, un torn de l’ofrena matutí. En aquesta ocasió, aquest torn de matí començarà aquest dissabte a les 9.00 hores. Com a curiositat, en aquella matinal també hi havia enquadrades totes les falles de Russafa, que repetiran aquesta anomalia tres dècades després.