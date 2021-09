Fa tres dies que es va tancar el mercat, però el Llevant va anunciar ahir el fitxatge de Shkodran Mustafi. Encara que l’anunci oficial no va arribar fins a quasi les 22.00 hores, l’alemany va aterrar a les 17.15, via Frankfurt, a l’aeroport de Manises, on va ser rebut per una àmplia comitiva granota. Es tracta, per descomptat, del reforç estrela d’un estiu en el qual el gran reclam havia sigut Roberto Soldado, un altre exvalencianista i ara lesionat. Mustafi, que, a diferència dels 36 anys de Soldado, n’ha complit 29, arriba amb la carta de llibertat. Després d’un ampli periple de quatre temporades en l’Arsenal, ve d’una cessió de mig any en el Schalke 04, amb el qual va jugar un total de 14 partits i va acabar descendint.

Mustafi ha arribat a un acord de dues temporades fixes amb el Llevant, més una tercera opcional, i es guarda el 40 % d’una futura venda. És el resultat final d’una negociació que es va posar en marxa fa un temps. Al llarg de les últimes setmanes va estar a punt de donar la llum verda diverses vegades, però, per unes coses o per unes altres, l’acord es va anar dilatant. Va haver-hi molta competència en LaLiga amb el Celta i el Betis i també de Turquia, però sobretot d’Itàlia, on va arribar a donar-se per fet el seu fitxatge pel Torino. El Llevant, així i tot, no es va desesperar i, de la mà del president Quico Catalán, novament al capdavant de les operacions, va acabar cantant victòria sobre la botzina. L’entesa es va encarrilar abans del dia 1, però els tràmits es van tancar després.

Encara que no arribarà al sostre que marca Campaña, amb els seus 3,2, ni superarà tampoc els dos milions i escaig que cobrava Sergio León, el sou de Mustafi serà un dels més alts de la plantilla, al voltant del milió i mig més prima per objectius. Encara que esportivament la seua incorporació no ha estat exempta de dubtes internament, ja que ve d’un període esportiu a la baixa i sense haver fet pretemporada, Mustafi compleix el retrat robot del que es volia per a reforçar la defensa. Té experiència i un ampli bagatge, incloses més de 20 internacionalitats amb Alemanya, coneix LaLiga i conserva el caixet amb el qual va arribar a convertir-se en un dels millors defenses d’Europa. I és que l’Arsenal va pagar la barbaritat de 41 milions d’euros pel seu traspàs fa a penes cinc anys.

Encara que el pla era traspassar Vezo, finalment pel portugués no hi va arribar cap oferta, ni tan sols de la mà de Mendes. Ara podria jugar al costat de Mustafi.