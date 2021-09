Entre crits i aplaudiments. Així va acabar ahir la mascletà que va disparar la pirotècnia Peñarroja a Camins al Grau. Malgrat els 25 graus que hi havia a la ciutat, els veïns i les veïnes de la zona no van voler perdre’s la cita amb el soroll i la pólvora, per la qual cosa, minuts abans de la disparada, la zona es trobava plena de curiosos, que, en gran manera, no respectaven la distància interpersonal recomanada.

Per la seua part, les falleres majors de València, Consuelo Llobell i Carla García, acompanyades de les seues corts d’honor, van arribar al lloc deu minuts abans de l’inici de l’espectacle pirotècnic. Durant la mascletà, els ventalls van ser els grans protagonistes per a combatre la calor en una zona en la qual no hi havia cap lloc en el qual refugiar-se.

Tampoc van voler faltar a la cita l’alcalde de València, Joan Ribó; el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o la portaveu municipal del PP, María José Català. Oltra no va poder evitar emocionar-se durant la disparada.

Una mascletà a València per fi sota el sol

En acabar, algunes components de la cort comentaven amb alegria el fet que el sol lluïra en el cel després de les fortes pluges viscudes la nit de la plantà. Unes altres aprofitaven per a fotografiar-se amb amigues o membres de la seua comissió que s’havien acostat a saludar-les.

D’altra banda, agents de la Policia Local van recalcar “en general, el bon comportament dels assistents”, però van comentar amb resignació que van haver de cridar l’atenció “a alguns d’ells per no utilitzar correctament la mascareta”. Malgrat el desplegament policial, la gent es trobava prop de les tanques per a gaudir de la disparada.

A les 14.00 hores, la pirotècnia Zarzoso també va disparar una mascletà al barri de Natzaret; una hora després, les pirotècnies Dragón i Tomás ho van fer a Quatre Carreres i Benicalap, respectivament.