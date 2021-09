Un clevill en la part central del pi de grans dimensions que hi ha a l’entrada del cementeri d’Almenara va obligar ahir l’Ajuntament a tancar el cementeri de manera indefinida fins que solucionen la incidència.

Així, segons indica l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, l’arbre de més de 20 metres d’altura que hi ha davant de la porta del recinte municipal presenta uns danys que podrien fer-lo derrocar. “No se sap si per un llamp o per l’aire, el pi té un clevill molt important i quan la brigada municipal d’obres ha anat a llevar-li pes i frenar l’avanç d’aquest tall, l’arbre ha començat a cruixir”, argumenta l’alcaldessa.

Davant d’aquesta situació, els operaris han paralitzat immediatament els treballs, han establit un perímetre al voltant de la zona i han prohibit l’entrada al cementeri. “Han posat unes carraques per a evitar que el clevill es faça més gran, perquè hi ha perill que mig arbre caiga contra els murs del cementeri, la qual cosa danyaria de manera important un bon nombre de nínxols”, adverteix Pérez.

Visita dels bombers

Per aquest motiu, els bombers acudiran hui al lloc a comprovar si, llevant les branques més pesades, el clevill es frena, o veure quines altres alternatives els ofereixen els efectius.

Com la bretxa és perillosa tant per al cementeri com per a l’entorn i els veïns que acostumen a anar al recinte, l’alcaldessa indica que “fins que no se solucione el problema, el cementeri romandrà tancat”.

No és l’única incidència relacionada amb el temporal que ha patit aquesta localitat en els últims dies, ja que, com va informar el consistori, els membres de la brigada municipal van haver d’intervindre també per a retirar diversos arbres que van caure a conseqüència del vent i de les pluges. Per sort, no va caldre lamentar danys personals.