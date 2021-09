“Al cap i a la fi, som un ésser que ha dormitat al llarg dels segles i que ara comencem a despertar-nos”, [Carmelina Sánchez-Cutillas (1927-2009)]. Aquesta és una de les frases que quartans i quartanes podran llegir mentre endolceixen qualsevol dels actes permesos en aquestes festes tan atípiques. La coincidència de la celebració de les Falles amb les festes patronals ha propiciat que s’haja desenvolupat aquest projecte per mitjà del qual l’Ajuntament de Quart de Poblet ha repartit a cada una de les comissions locals, comparses de Moros i Cristians i clavaries 1.000 sobres de sucre amb frases en valencià de dones destacades del panorama internacional. En total, 150.000 sobres.

La campanya “Dones en veu alta”, que en els pròxims dies es farà extensible a bars, restaurants i cafeteries del municipi, té com a objectiu no només promocionar el valencià, sinó fer-ho alhora que dona a conéixer dones que “han fet història i que tenen moltes coses a dir”, com ha destacat la responsable de la Regidoria de Cultura, Igualtat i Normalització Lingüística, Cristina Mora. Són missatges de polítiques, escriptores i dissenyadores que van trencar barreres i van sobreeixir en un món copat pels homes en les èpoques i els llocs en què els va tocar viure.

Representants de les associacions festeres es van acostar ahir a l’ajuntament a recollir els sobres. La ciutadania podrà llegir frases de Virginia Woolf, Madeleine Albright, Coco Chanel, Malala Yousafzai, María Cambrils, Monique Wittig, Chavela Vargas o Carmelina Sánchez-Cutillas, que ha sigut nomenada “escriptora de l’any” per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.