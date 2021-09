El municipi de Sueca ha patit, en els últims dies, una onada de robatoris d’embornals i de tapes metàl·liques que cobreixen les arquetes dels conductes subterranis de la ciutat, situades tant en el centre de les calçades com al costat de les voreres.

El regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, ha denunciat públicament aquestes actuacions que s’han patit en les últimes tres nits, principalment als carrers Castelló i Sevilla, ja que generen un risc per als vianants, els quals, si no s’adonen que la tapa no hi és, poden patir perilloses caigudes.

La Policia Local ja treballa a aclarir aquests robatoris i l’Ajuntament de Sueca demana comprensió a la ciutadania “perquè s’està intentant reposar les tapes com més prompte millor”, segons va explicar Vázquez ahir.