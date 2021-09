Encara falta la burocràcia, però la tercera dosi de la vacuna per als grups més vulnerables pels seus problemes d’immunitat ja té (quasi) llum verda a Espanya. La ponència de vacunes, el grup d’experts que assessora el Govern, ha donat el seu beneplàcit a la mesura, en la mateixa línia que el Centre Europeu de Control de Malalties i l’Agència Europea del Medicament, però, això sí, només per a persones amb sistemes immunes afeblits.

A falta que la Comissió de Salut Pública avale la mesura la setmana que ve i es consensue en la Comissió Interterritorial, la ministra de Salut, Carolina Darias, ja ho va donar dimecres per fet i s’està treballant en els protocols per a concretar-ne l’administració i detallar, sobretot, quins grups de persones immunodeprimides la rebran, un punt sobre el qual Darias no va ser concreta.

A la Comunitat Valenciana, almenys 37.400 valencians són considerats de risc molt alt davant de la covid-19 i, de fet, van ser inclosos, al principi de la campanya d’immunització, en un grup especial prioritari per a ser inoculats.

En aquest grup hi ha inclosos pacients amb problemes greus d’immunodepressió com els que han sigut trasplantats amb un òrgan sòlid o per progenitors hematopoètics (en el cas de leucèmies) o estan en llista d’espera, els pacients en hemodiàlisi, els malalts de càncer (siga d’òrgans o de sang), els que tenen una immunodeficiència primària o adquirida com el VIH i pacients de fibrosi quística o síndrome de Down.

La ministra Darias només va fer referència als trasplantats per a exemplificar qui rebrà aquesta tercera dosi i ara es treballa a perfilar qui d’aquest grup entrarà en el perfil. Segons ha pogut saber aquest diari, no tots els inclosos en aquest grup de risc alt de vacunació serien proposats per a la tercera dosi, ja que es donaria prioritat a aquells que tinguen una “immunodepressió greu”, la qual cosa podria deixar fora les persones amb síndrome de Down o els malalts de fibrosi quística.

La Conselleria de Sanitat va confirmar ahir que seran candidats a rebre la tercera dosi unes “32.000 persones”, però encara sense concretar qui seran.

“Els estudis que s’han dut a terme en persones sanes parlen que una dosi de reforç pot incrementar el volum d’anticossos per 100. Encara que no estiguem parlant de la mateixa reacció, aquesta tercera dosi pot prolongar la protecció i seria correcte administrar les mateixes formulacions, ja que s’ha vist que han tingut una resposta correcta a les variants com la delta”, explica la investigadora en vacunes de Fisabio María Garcés.

Queda sobre la taula, però, el debat sobre si més avant es proposarà una tercera dosi també per a les persones majors, ja que a partir dels 65 anys apareix l’anomenada immunosenescència: la deterioració del sistema immune per l’edat.

Ara com ara, l’Agència Europea del Medicament assegura que la tercera dosi per als immunodeprimits ja s’ha de considerar com a part de la seua vacunació primària i que també podria considerar-se donar una dosi addicional a majors fràgils, “en particular als que viuen en ambients tancats com residències”, encara que “no hi ha una necessitat urgent” d’administrar-la a la població general que ja està vacunada.

Desescalada en l’oci nocturn

D’altra banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, es va comprometre ahir amb la Coordinadora de l’Hostaleria i l’Oci de la Comunitat Valenciana (CEOH) a tindre presents les seues propostes en la reunió que aquest dilluns ha de decidir sobre el ritme de la desescalada d’ací al 9 d’Octubre.

Fonts de la patronal de l’oci nocturn van explicar que s’ha sol·licitat ampliar tant els horaris com els aforaments, utilitzar el passaport sanitari o recuperar el ball en discoteques i locals d’ocis.

Encara que el to de la reunió ha sigut “positiu”, des de CEOH es mantenen “prudents”, tenint en compte que “la deriva dels últims mesos no permet traslladar cap missatge d’acord o marge de confiança sobre les seues actuacions, atesa la deficient gestió de la crisi de la covid en relació amb els locals d’oci i espectacles de la Comunitat Valenciana”.