Les Falles han sigut “satisfactòries” i la societat valenciana ha respost de manera “excel·lent” a les restriccions de la covid. Així s’ha expressat aquest matí Aarón Cano, regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de València, en una roda de premsa convocada per a fer un balanç de la setmana d’actes fallers que va culminar ahir amb la cremà.

L’edil ha assenyalat que, des d’un principi, estava en joc la imatge de la ciutat i el nom de les Falles com a festa patrimoni immaterial de la humanitat. “Hem demostrat a Espanya i al món sencer que som capaços d’organitzar unes festes responsables i adaptades a la situació sanitària actual”, ha afegit Cano. Amb tot, ha matisat que malgrat haver sigut “coherents” i transitar “d’una manera més que acceptable les festes”, només falta esperar les dades d’incidència d’ací a un parell de setmanes per a poder comprovar que “continuem disminuint contagis”.

Hi ha hagut set sancions a comissions falleres i els bombers van haver d’assistir 90 falles durant la cremà d’ahir.

“Celebrar les Falles era necessari”

A més, el regidor opina que la celebració de les Falles “era necessària” per diversos motius: “Per a tancar un cercle i perquè la ciutadania necessita veure que tots els esforços que s’estan fent tenen els seus fruits”. Amb tot, Cano ha afirmat que “no hi haurà un dia de l’alliberament de la covid”, però la pregunta ara és, segons ell, com romandrà la covid, com afrontarem la seua presència.

Respecte als actes municipals i fallers, Cano ha felicitat el món faller i la societat en general pel seu comportament exemplar, sempre tenint en compte “la responsabilitat” que es tenia. “Sobretot vull recalcar que s’ha respost de manera excel·lent al toc de queda, a la una del matí els carrers de la ciutat estaven pràcticament buits”, ha detallat. Els fallers i falleres “han estat a l’altura”, ha dit.

Així mateix, l’edil ha recalcat que és “partidari” de continuar celebrant actes fallers en diferents barris de la ciutat, per a “democratitzar” la festa, i ha fet referència a les mascletaes que es van celebrar dispersades per la ciutat.

“No hi ha hagut més botellons que en un cap de setmana normal”

El regidor temia pels “actes no organitzats” i posteriors als oficials com les festes alternatives o els botellons més enllà del toc de queda. La conclusió és que “n’hi ha hagut, però no hi ha hagut un repunt, ni cap problema d’ordre públic. De fet, no hi ha hagut més botellons que en un cap de setmana normal, diria que fins i tot menys”.

De cara a les festes de març de 2022, el regidor ha obert la porta a descentralitzar les mascletaes “d’una manera mixta”. És a dir, no deixar de costat “la catedral” de les mascletaes, com és la plaça de l’Ajuntament, però incorporar-hi altres localitzacions per a “acostar la festa als barris”. Preguntat per la possibilitat d’avançar la cremà encara que no hi haja toc de queda, Aarón Cano ha admés que ha sigut positiu per a avançar també el servei de neteja, però ha matisat que “caldrà valorar-ho amb el món faller”. A l’espera de l’evolució del virus, el regidor ha dit que “m’estranyaria que les de 2022 foren com les de 2019”.