La cremà es va sumar també al caràcter excepcional de les Falles 2021. Tant, que gran part de les falles grans es van cremar a les deu de la nit, l’hora que, tradicionalment, és la que serveix per a calar foc a les falles infantils. En aquesta ocasió hi havia pressa per complir el toc de queda i només en casos molt comptats, el ritu es va ajornar més temps, cap a la mitjanit. L’incendi general en els barris va permetre també als serveis de neteja iniciar més prompte la recollida perquè, a l’alba, la ciutat recuperara la normalitat. Els que no tindran normalitat són els fallers, que ara disposaran només de sis mesos per a apuntalar un exercici que ja es troba en l’equador, i que continua tenint les mateixes incerteses i limitacions mentre no s’alcen restriccions.

El matí del 6 de setembre deixa una coincidència: en condicions normals, cap al 6 de març, mig any exacte després, els primers trossos de falla estaran arribant novament als carrers.