El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut per a informar sobre les mesures que entraran en vigor a la C. Valenciana. Aquesta roda de premsa ha tingut lloc després de la reunió de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i l’Actuació contra la Covid-19, presidida per Puig i en la qual també ha participat la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

El Consell ha iniciat la desescalada, que s’estendrà des d’aquesta nit i fins al pròxim 27 de setembre, amb la mirada posada en el fet que la festivitat del pròxim 9 d’Octubre es puga celebrar dins d’una situació de nova normalitat. “S’ha aconseguit una millora de la situació pandèmica. Gràcies als valencians i valencianes pel seu civisme i solidaritat. La C. Valenciana ha passat d’estar en alerta 4 a alerta 2. Tenim la meitat de les persones ingressades per covid i la tercera incidència més baixa d’Espanya. Tenim 3,6 milions de persones amb pauta completa, un milió més que fa un mes. Aquesta evolució favorable ens porta a reobrir la C. Valenciana cap a la normalitat millorada, però amb prudència”, ha destacat Ximo Puig a l’inici de la compareixença.

Aquestes són les noves restriccions a la C. Valenciana que entraran en vigor aquesta nit.