Després de felicitar el col·lectiu faller per l’èxit dels seus actes una vegada acabades les seues festes d’estiu, la Unió Nacional d’Entitats Festeres de Moros i Cristians (UNDEF) s’ha dirigit a la Conselleria de Sanitat perquè s’autoritzen les seues desfilades i festejos en aquelles poblacions que vulguen celebrar-los.

En un comunicat de la junta directiva, la UNDEF assenyala que “és imperativament necessari parlar, ara i sense demora, de la nostra gran festa, la festa de Moros i Cristians, i sobretot exigir a les autoritats sanitàries que ens donen una explicació lògica i coherent de les diferències entre els actes fallers realitzats i els actes de Moros i Cristians no permesos”.

Així, es pregunten quina diferència hi ha entre una mascletà o despertà i una disparada d’arcabusseria. O quina és la diferència entre una cercavila fallera i una entrada de moros i cristians amb totes les mesures de seguretat anticovid, o una diana. Així mateix, li pregunten a les autoritats sanitàries quina diferència hi ha entre l’ofrena a la Mare de Déu i l’ofrena al patró de cada poble. “Potser és l’aglomeració de gent? O el toc de queda?”, afegeixen entre els seus interrogants.

“Les falles s’havien de cremar per a renovar els monuments que feia més d’any i mig que estaven guardats en la fira de mostres i començar de nou a posar en marxa la indústria fallera. Però què passa amb la indústria i l’artesania de la festa de Moros i Cristians, la maquinària de les quals es troba oxidada? Ara toca greixar els engranatges i posar-la en marxa, sense demora. Toca continuar insistint a les autoritats que és necessari que autoritzen la celebració d’actes de festes de Moros i Cristians en totes aquelles localitats que ho sol·liciten”. La UNDEF reuneix 89 poblacions federades amb més de 120.000 festeres i festers d’Alacant, València i Castelló.

Durant tota la pandèmia, segons la Undef, “el món de la festa ha sigut obedient i respectuós amb les normes, acatant tot allò que han decidit els governs i fent propostes viables: la responsabilitat ha sigut la nostra bandera. Sempre hem cregut que feia falta acostar el muscle perquè tot poguera anar bé. I des d’aquesta perspectiva hem treballat. Però en aquests moments, amb la situació sanitària en millora constant, considerem totalment imprescindible recuperar la celebració de les nostres festes, paralitzades des de fa més d’un any i mig”.

L’entitat dels Moros i Cristians argumenta que amb més del 70 % de la població de la Comunitat Valenciana vacunada, és possible autoritzar els seus festejos, igual que s’ha fet amb les Falles al setembre. “L’impacte econòmic de les festes de Moros i Cristians és fonamental en moltes de les nostres comarques i, amb la pandèmia i la falta d’ajudes, aquest teixit industrial, artesà i cultural ha patit una crisi que, per desgràcia, serà irrecuperable en alguns casos. La situació del sector és dramàtica i necessita una resposta urgent per part de l’Administració. Cal que la roda comence a moure’s de nou sense esperar més. Com diu la dita popular: o tots moros o tots cristians”, conclouen.