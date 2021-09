El morbo de la jornada inaugural de la Primera Iberdrola, després que el Madrid li arrabassara la segona plaça al Llevant la temporada passada i signara tres peces clau com Esther González, Rocío Gálvez i Claudia Zornoza, estava assegurat des del primer instant. Sobre el paper, la previsió era de màxima igualtat, però les xiques entrenades per Ángel Villacampa van fer justícia pel seu compte. L’equip granota, després de perdre amb el cap ben alt davant de l’Olympique de Lió en el primer assalt de la Champions League, va tancar la setmana impartint càtedra enfront del quadre blanc, amb una exhibició futbolística que va acabar en golejada (4-0) i amb el missatge clar que el Llevant Femení tornarà a ser un mal de queixal per als equips aspirants al torneig de les estreles i per als que pugnen per títols.

L’equip d’Orriols no va titubejar ni un sol instant. De fet, va obrir el lluminós quasi sense temps per a tantejar el seu adversari. No obstant això, ho va fer mitjançant una jugada al primer toc dibuixada des de la precisió i el mestratge, combinant i desajustant una pressió del Madrid que va ser ineficient i que, a més, va acusar molt la baixa de Maite Oroz en la medul·lar. Alba Redondo va rebre una pilota filtrada de Toletti, amb qui s’entén molt bé i transmet química, per a superar Misa als cent huitanta segons de partit. Des d’aleshores, les merengues van buscar l’empat sense èxit, amb més cor que cap i en un context en el qual el Llevant, que a penes va intimidar la porteria rival, es va sentir còmode malgrat el penal que no va assenyalar Marta Huerta en el primer temps. Olga Carmona va derrocar Toletti dins de l’àrea però l’àrbitra va considerar que no va ser suficient per a assenyalar infracció.

Dos golassos

Davant de l’absència de situacions favorables per a ampliar diferències en el marcador, les de Villacampa van eixir de vestuaris amb els mateixos patrons que en el primer assalt. Si el gol que va obrir la llanda va ser excel·lent, el de Leire Baños, recollint una passada d’Alba Redondo, no es va quedar curt. La migcampista, des de la frontal, va enviar la pilota pegada al pal, impossible per a Misa, i va provocar el deliri en les graderies de la Ciutat Esportiva de Buñol.

Un rival amb menys idees

El Madrid no va tindre idees en atac, va mostrar dubtes en defensa i no va disposar de l’esfèric tot el que va voler, i en aquell mar de dubtes, el Llevant va fer l’estocada en els deu minuts finals. Alharilla, que està experimentant un estat de forma immillorable, li la va donar a Toletti perquè assistirà novament a Alba Redondo, que va enviar la pilota al fons de les malles pràcticament en boca de gol. La sentència la va posar Tatiana Pinto, que, tocada per la vareta, va entrar al camp, va rebre un enviament des de la banda, va regatejar una rival i, des de fora de l’àrea, va perforar la porteria de Misa després de colpejar en el travesser. Un final de partit suprem, que va significar una arrancada idíl·lica i que serveix d’avís per a demostrar el que el Llevant és capaç de fer aquesta temporada.