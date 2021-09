Higinio Yuste, de Ciutadans, és ja el nou alcalde de Massalfassar per al que resta de legislatura, després de prendre possessió del càrrec dissabte. S’ha complit, així, l’acord que la formació taronja va subscriure amb el PP i Demòcrates Valencians per a aconseguir el govern el juliol de 2020, després de la moció de censura plantejada al govern de Compromís, que va guanyar les eleccions encara que sense aconseguir la majoria absoluta.

Va ser un matí intens a l’ajuntament de Massalfassar, ja que Álvaro Montañés, alcalde durant aquest últim any, hi va presentar la seua renúncia en un primer ple extraordinari, en el qual es va acomiadar “satisfet” amb el treball fet i “amb el bon clima” dins del govern. “Els fets corroboren que el canvi a Massalfassar era necessari, perquè demostren que hi havia una altra manera de gestionar el municipi. Hem actuat amb respecte, educació, moderació, diàleg i humilitat”. En aquest sentit, ha subratllat que, durant la seua alcaldia, “he intentat prestigiar la política i reivindicar la trajectòria del PP de Massalfassar”.

Immediatament després es va convocar un altre ple extraordinari per a la presa de possessió d’Higinio Yuste. “No hi ha un orgull més gran que representar el meu poble, assumisc el càrrec amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar amb lleialtat i responsabilitat”, va asseverar el nou alcalde en el ple d’investidura, al qual van assistir els diputats autonòmics de Cs Luis Arquillos i Mamen Peris; el diputat provincial i secretari d’Acció Institucional, Jesús Gimeno; el secretari d’Organització de la província de València, Jorge Ibáñez, així com altres càrrecs, alcaldes i regidors de la formació taronja.

El primer edil ha assenyalat com a objectius “el benestar social, la sostenibilitat i el medi ambient, així com la creació d’ocupació i la reactivació econòmica”.

En la mateixa línia, ha detallat l’alcalde, “les polítiques aniran orientades a incentivar l’ús d’energies renovables, recuperar espais de la via pública per a afavorir la seguretat dels vianants, potenciar zones verdes i millorar les instal·lacions esportives, socials i culturals”.