La Policia Nacional investiga una agressió que va tindre lloc ahir de vesprada en ple centre de Madrid. La víctima, un jove de 20 anys, va ser acorralat per huit encaputxats que portaven dessuadores negres i passamuntanyes i el van tancar en el seu portal; va ser en aquest lloc on va tindre lloc l’atac, un tall en el llavi amb una navalla i ferides en el gluti, on van escriure-li amb un ganivet la paraula maricó.

Aquesta és una agressió homòfoba més de les moltes que s’han comés en els últims anys, i una de les més mediàtiques des que va tindre lloc l’assassinat de Samuel, un dels símbols d’aquesta lluita. El jove va assenyalar en la seua denúncia en la comissaria del districte Centro que els agressors van començar a parlar de l’anticrist per a referir-se a ell.

Aquest cas s’investiga, des del principi, com un delicte d’odi, pels insults que es van llançar contra la víctima i per les ferides que va patir. Aquest va ser un dels temes més polèmics en l’assassinat de Samuel, el jove gallec que va perdre la vida al crit de “maricó” després de ser acorralat a l’eixida d’una discoteca de la Corunya; en aquesta última agressió, però, el motiu d’aquesta sembla que està encara més clar.