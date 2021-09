Entre dubtes i mesos de retard, ahir es va tancar un cicle en la història fallera no només de València, sinó de tots els municipis que celebren aquesta festa i que han viscut en la incertesa des de març de 2020. Així, al tancament d’aquesta edició, les falles es van cremar segons les previsions en comarques com l’Horta, amb gran arrelament faller, al Camp de Morvedre i a la Safor.

A Torrent, una va tindre una especial atenció. El monument de la Falla Cronista Beguer Esteve, el remat del qual representava un bes entre dues dones falleres ha corregut com la pólvora en xarxes socials. El projecte “Trencant barreres” només va obtindre el Premi Violeta de la Junta Local Fallera, però el reconeixement ha sigut internacional. El mèrit és de l’artista Raúl Martínez, Chucky; de les falleres torrentines Samantha Barrachina i Mireia Estellés, protagonistes del bes i del conjunt d’aquesta comissió que aposta per la igualtat i la diversitat. Tots ells van veure anit com es cremava aquest monument que passarà a la història d’aquesta comissió torrentina.

En el municipi, la Falla Antoni Pardo, amb “Perfuma’t”, de SacabutxArt, va triomfar en la secció especial, mentre que la Falla la Plaça, una de les primeres a cremar-se, ho va fer en Infantil. Només Poble Nou, Sant Valerià, Ángel del Alcázar i Antoni Pardo, del total de 29 comissions, van necessitar l’assistència dels bombers.

La cremà de les Falles a Quart de Poblet, Mislata, Xirivella, Aldaia o Catarroja es va desenvolupar sense inconvenients fins al tancament d’aquest diari. No obstant això, a Mislata, la falla infantil de Lepanto va patir un incident, ja que el monument va explotar una vegada es va encendre la traca. Tot indica que podria deure’s a l’elevada càrrega pirotècnica que contenia. A Paterna, les falles es cremaran aquesta setmana.

A Gandia, les 23 comissions de la ciutat van avançar la cremà a les 8 de la vesprada per als monuments infantils i a partir de les 22.30 hores per als majors. Totes les cremaes es van desenvolupar sense més contratemps, gràcies a un ampli dispositiu de Bombers i Protecció Civil. Estava previst que l’última falla a cremar-se fora la guanyadora d’enguany, la Vila-Nova, al voltant de les dotze de la nit.

A la capital del Camp de Morvedre, Sagunt, la cremà dels 29 monuments també es va avançar. Les comissions de Sagunt i del Port que van necessitar la presència de bombers van cremar els monuments grans i xicotets al mateix temps per a garantir la supervisió del cos de seguretat, que va començar el seu operatiu a les nou de la nit. Els últims monuments de la ciutat es van cremar cap a les 11.15 de la nit, amb Eduardo Merello, el Palleter i la guanyadora absoluta, la Marina, després de 23 anys sense obtindre aquest reconeixement.

A Faura, l’única falla no va precisar la vigilància dels bombers, ja que no presentava cap risc, igual que a Gilet.

El Camp de Túria esperarà a 2022

Cal destacar que al Camp de Túria, una de les comarques on també les Falles tenen arrelament, Llíria i Riba-roja de Túria van suspendre abans d’estiu la celebració de les festes a causa de l’augment de contagis que hi havia aleshores. Les juntes locals falleres i tots dos consistoris van decidir posposar la celebració per a previndre, precisament, que es produïra un nou rebrot derivat dels actes fallers que, encara que reduïts, s’havien de celebrar.