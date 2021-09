Més de 100 empreses han sigut seleccionades per Lanzadera, l’acceleradora d’empreses impulsada per Juan Roig, per a la seua convocatòria corresponent al mes de setembre. Les start-ups destaquen per la seua aposta per la digitalització i innovació en sectors com la salut, la restauració, la indústria, l’esport, el sector immobiliari, el màrqueting, la mobilitat o la sostenibilitat, entre altres.

“Les empreses seleccionades tenen un potencial enorme. En Lanzadera sempre tenim el difícil i apassionant repte d’ajudar i acompanyar els emprenedors perquè les seues start-ups aporten més valor i cresquen desenvolupant models sostenibles que generen riquesa a la societat”, explica Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

Les start-ups, triades entre 1.000 candidates, acumulen 90 milions d’euros de facturació conjunta l’any passat. Des que es va fundar en 2013, Lanzadera ja ha impulsat més de 800 empreses i els ha aportat més de 20 milions d’euros en préstecs. En l’actualitat, hi ha més de 300 start-ups a Marina de Empresas.

Segons el seu grau de maduresa, cada start-up està enquadrada en una de les quatre fases de les quals consta el programa: la fase Scale Up, per a start-ups que ja han crescut i compten amb un model provat i rendible; la fase Growth, per a impulsar empreses amb un negoci consolidat; la fase Traction, per a start-ups en període d’incubació; i la fase Start, per a emprenedors que estan completant el seu projecte.

En funció de les necessitats de cada una, les empreses participants poden rebre des d’ajudes de 1.000 euros fins a finançament per valor de 500.000 euros. A més, algunes de les start-ups seleccionades en aquesta convocatòria col·laboraran amb grans empreses per mitjà dels acords Corporate de Lanzadera.