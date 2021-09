La Policia Nacional ha detingut a Gandia un home per abandonar, presumptament, la seua filla de dos anys, que va ser localitzada caminant sola de nit per una carretera. L’home s’havia quedat a càrrec de la xiqueta mentre la mare estava treballant, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia.

Els fets van ocórrer cap a les 20.50 hores de divendres a Gandia, en plenes festes falleres, quan els agents van ser requerits per diversos ciutadans que portaven una xiqueta de dos anys agafada de la mà.

Les persones havien vist la menuda deambular sola per la carretera d’eixida de Gandia cap a Barx, “amb el consegüent risc que comportava principalment per a la menor, així com per als conductors que hi circulaven, a causa de la poca visibilitat que hi havia i les hores que eren”, detalla la Policia.

Després de rebre l’avís, els agents es van fer càrrec de la menor i van fer una batuda per la zona per a intentar descobrir si alguna persona estava a càrrec de la xiqueta. No obstant això, no van poder localitzar ningú.

Després de mitja hora de gestions, els policies van veure un home, a uns 500 metres del lloc, que “no podia mantindre l’equilibri ni parlar amb claredat”. Estava “completament desorientat” i, quan els agents li van mostrar la xiqueta, ni tan sols “va ser capaç de reconéixer-la”.

Davant d’aquesta situació, els policies es van quedar amb la menor i van intentar distraure-la posant-li dibuixos en els seus telèfons mòbils personals mentre esbrinaven el parador de la seua mare. Després de localitzar la dona en el seu lloc de treball, una localitat pròxima a Gandia, li van lliurar la xiqueta. Mentrestant, el detingut, sense antecedents policials, va ser posat a disposició judicial.