Amazon ha confirmat hui com serà el primer megacentre logístic de la Comunitat i que obrirà l’any que ve a Onda. Com van avançar Mediterráneo i Levante-EMV, la companyia es va decantar per Onda per la posició estratègica que presenta i està invertint més de dos-cents milions d’euros en el projecte. Serà el primer centre logístic de la companyia a la Comunitat Valenciana, on Amazon ja és present amb dues estacions logístiques: una a Paterna i una altra —inaugurada aquest estiu— a Alacant. A més, obrirà una nova estació logística a Picassent. La megaplataforma d’Onda, situada al polígon Sud-13, ocupa una superfície de 200.000 metres quadrats.

La inversió d’Amazon ajudarà a satisfer la demanda dels clients i donarà suport al creixent nombre de petites empreses independents que venen en Amazon i utilitzen el servei d’emmagatzematge i lliurament d’Amazon. Amazon ja compta amb més de 30 centres d’operacions en tota Espanya i aquest mes començaran a funcionar dos nous centres logístics a Illescas (Toledo) i Corvera (Múrcia).

“Deu anys després de la nostra arribada a Espanya continuem invertint, amb llocs de treball moderns, segurs i atractius que ocupen milers de persones amb talent que reben un bon salari i amplis beneficis”, diu Fred Pattje, director d’Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya. “Amazon dona treball a més de 12 000 persones a Espanya i tenim previst donar faena a 15 000 treballadors fixos per a finals d’enguany. Estem orgullosos de la contribució que estem fent a Espanya i a les seues comunitats locals”.

“Que l’empresa líder del món en comerç electrònic trie Onda per a millorar el seu servei a Espanya no és casualitat. L’Ajuntament i Amazon hem treballat de la mà durant molts mesos perquè aquesta notícia, que comporta milers de llocs de treball, siga per fi una realitat. A través del pla d’acció Onda Logistic treballem per facilitar les gestions, aplicar incentius fiscals i aportar avantatges competitius a totes les empreses que busquen invertir i créixer al Mediterrani, perquè si a les empreses els va bé, a Onda i als onders els anirà millor”, explica Carmina Ballester Feliu, alcaldessa d’Onda.

Treballar en Amazon

Amazon ofereix un lloc de treball modern, segur i atractiu, amb salaris competitius i beneficis que inclouen assegurança mèdica privada, un pla de pensions i fons de formació. Això inclou el programa Career Choice, a través del qual l’empresa dona suport als empleats perquè accedisquen a la formació per a adults en el camp que trien, amb el finançament del 95 % de la matrícula i les taxes associades fins a un import de 8.000 euros en quatre anys.

Arnaldo Quimeso, empleat a l’estació logística d’Alacant, explica: “La meua experiència en Amazon ha sigut fantàstica. Vaig començar quan es va obrir l’estació logística de Múrcia i, quan van oferir llocs de treball a la nova estació d’Alacant, no m’ho vaig pensar dues vegades. M’agrada assumir nous reptes i Amazon és una empresa plena d’oportunitats per a créixer. És un treball molt dinàmic, estàs constantment aprenent tant en l’àmbit professional com en el personal. Cada dia aprens una cosa nova”.

Amazon ha sigut reconeguda amb la certificació Top Employer 2021, que valida la qualitat de l’entorn de treball i els programes de recursos humans oferits als empleats d’Amazon a Espanya. La certificació Top Employer destaca les iniciatives d’Amazon perquè els seus empleats puguen iniciar i desenvolupar la seua carrera professional en un entorn de treball satisfactori. A més, ha sigut catalogada per Randstad com l’empresa més atractiva per a treballar a Espanya i ha sigut inclosa en la llista de millors empreses per a treballar-hi de LinkedIn.

Des dels primers dies de la covid-19, Amazon ha col·laborat estretament amb les autoritats sanitàries per a respondre de manera proactiva, garantint que continuava prestant servei a les comunitats al mateix temps que cuidava de tots els empleats. Amazon va invertir 11 500 milions de dòlars a escala mundial en 2020 en iniciatives relacionades amb la covid per a ajudar a mantindre la seguretat dels seus empleats i fer arribar els articles als clients, a més d’implementar més de 150 canvis en els processos, incloent-hi controls de temperatura, mascaretes, guants, millora de la neteja i el sanejament i tests regulars de covid, entre altres. A Espanya, des de l’inici de la pandèmia, Amazon ha comprat més de 39 milions de parells de guants, més de 17,9 milions de mascaretes, més de 74 milions d’unitats de tovalloletes desinfectants i 12,7 milions de litres de botelles de desinfectant de mans.