Les Falles 2021 han arribat a la fi. S’ha tancat un cicle per a afrontar amb esperança l’espera de sis mesos fins que els monuments tornen als carrers en 2022. Ahir, amb la ressaca fallera després de la cremà, era dia de fer balanç. Les festes josefines s’han saldat amb 1.500 multes (178 de la Policia Autonòmica, i la resta, de la Policia Local), 27 detencions i 60 sancions per botellot, segons van informar ahir la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les diferents forces i cossos de seguretat. La Policia de la Generalitat va consumar 178 sancions, 30 a establiments, 93 són per incompliment de la normativa covid-19 i 55 per tinença de drogues o armes.

Quant a les infraccions imposades per la Policia Local de València, cal destacar les denúncies per estacionament (682) i ús de petards no autoritzats (251). D’altra banda, els agents han intervingut en 157 conflictes de convivència i 148 per sorolls i infraccions de contaminació acústica. D’altra banda, s’han registrat, segons les mateixes fonts, 60 sancions per botellot i 51 intervencions per agressions, baralles, coaccions o amenaces en tota la setmana fallera, l’última consumada en el dia de la cremà. Durant les festes s’han dut a terme un total de 5.268 serveis de la Policia Local de València i s’han multat 7 comissions falleres.

De detencions, n’hi ha hagut 27. La major part per atemptats contra els agents de l’autoritat, concentrats sobretot en el divendres 3, quan es van detindre cinc persones per aquesta qüestió. A més, s’han realitzat tres actuacions policials en tres punts violeta instal·lats pel consistori.

La brigada GAMMA, especialitzada en violència de gènere, ha informat que en els llocs del passeig Marítim, Russafa i Blasco Ibáñez es van comunicar possibles casos de maltractament, agressió sexual i violència de gènere, encara que només es va interposar una denúncia davant del Cos Nacional de Policia a Blasco Ibáñez.

Pel que fa al material pirotècnic, durant les Falles s’han inspeccionat 59 locals de venda i s’han interposat set denúncies. En actes fallers, s’han produït 42 revisions i 13 denúncies i s’han multat 20 persones particulars per un ús indegut dels artefactes.