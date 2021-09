Pilot de luxe en la XI Volta a València

Del 9 al 12 de setembre un pilot internacional compost per 23 equips i 161 corredors en total de categoria Elit i sub-23 participarà en l’onzena edició de la Volta Ciclista a la Província de València organitzada per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana que torna a situar el ciclisme com a gran protagonista de l’inici del nou curs esportiu. “Un any més la demanda ha sigut increïble, teníem més de 70 peticions d’equips que volien vindre a córrer la Volta, però només tenim cabuda per a 23”, destacava Amadeo Olmos, president de l’FCCV en l’acte de presentació oficial de la Volta, que s’ha celebrat aquest dilluns 6 de setembre al pati de Scala de la Diputació de València, institució que un any més s’ha bolcat amb la prova. L’acte va comptar també amb la presència del diputat d’Esports, Andrés Campos, i l’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts, a més de la regidora d’Esports de València, Pilar Bernabé, i de representants i autoritats de totes les localitats per les quals passarà la Volta 2021.

La Volta a València constarà de quatre etapes i arrancarà el dijous 9 de setembre des de la ciutat de València. Així, la primera etapa transcorrerà entre València i Barxeta (135,10 km); la segona, a Estivella (132,60 km); la tercera, a l’Alt Túria, Benagéber-Titaguas (130,20 km); i l’última acabarà a Moncada (122,30 km).

En aquesta edició de 2021 es repeteixen els escenaris dels últims anys en les dues jornades finals: la comarca de l’Alt Túria i Moncada; mentre que les jornades inicials seran diferents.

D’una banda, s’ha recuperat l’etapa d’Estivella, un recorregut ideal per als escaladors, i, d’altra banda, la primera etapa passarà per primera vegada a la Costera per a arribar a Barxeta, un recorregut pensat perquè els aficionats puguen veure passar els corredors el màxim nombre d’ocasions. L’etapa reina serà la tercera que discorrerà per la comarca de l’Alt Túria.

Diumenge, després de l’etapa en el circuit semiurbà de Moncada, es coneixerà al nou campió de la carrera. A més del guanyador de la classificació general, es repartiran altres mallots als diferents guanyadors de les classificacions per punts, muntanya, metes volants, categoria sub-23 i millor corredor de la Comunitat Valenciana. La Volta a València forma part del calendari de la Federació Espanyola de Ciclisme i l’objectiu de l’organització és que, en breu, faça un salt més de qualitat: “el nostre desig, que esperem poder complir l’any que ve, és incloure-la en el calendari internacional de l’UCI, cosa que no hem pogut fer enguany per pressupost, ja que les taxes de l’UCI són elevades”, va destacar Amadeo Olmos, que va assenyalar que en la Volta estaran els millors equips del rànquing nacional de la categoria i de la Comunitat Valenciana: “Tenim equips també internacionals de països com Mònaco, Israel, Itàlia i el Japó. Hem volgut que estiguen representades totes les regions espanyoles: Madrid, Catalunya, Aragó, Múrcia, País Basc...”.

El diputat d’Esports, Andrés Campos, va destacar la importància de la Volta a la Província de València, ja que, “a més de transmetre els valors del ciclisme, és un gran element vertebrador del territori valencià”.