La ràdio d’À Punt estrena el dilluns 6 de setembre Les NTC del matí, presentades per Jessica Crespo i Òscar Martínez, programa setmanal que oferirà, de 7.00 a 12.00 hores, una àmplia cobertura informativa, sense deixar de costat l’actualitat cultural, l’oci i l’entreteniment a la Comunitat Valenciana.

La ràdio estrena, després de les Falles, nous continguts de la temporada que s’avancen en la programació prevista per a la tardor, la setmana de la tornada a l’escola, amb una entrevista a Ana Barceló, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública en Les NTC del matí.

A més, torna a la cadena dilluns Zoom, amb un especial sobre l’altra cara de les Falles 2021; Terra viva, que canvia de format, conduït per Àlex Blanquer (À Punt directe i Duel de veus) i Hu Zhao (Loving CV) i el dimarts 7 torna Cartes en joc amb “El millor esmorzar de la Safor”.

El programa d’investigació Zoom analitza la celebració de les Falles de setembre a partir de les 22.00 h presentat per Bèrnar Giménez, que analitzarà la celebració de les festes coexistents amb la pandèmia i observarà com contribueixen a la recuperació econòmica i emocional dels sectors implicats en la creació de la festa.

Mostrarà com s’han celebrat les Falles en convivència amb la pandèmia, després d’any i mig després de ser suspeses, per a tancar un cicle mirant de reüll el calendari del març pròxim. Exemptes de revetles o cavalcades i amb una ofrena tancada al públic, la celebració de les Falles ha estat marcada per les mesures de seguretat al voltant dels casals i dels actes festius.

Àlex Blanquer i Hu Zhao, nous presentadors de Terra viva, acompanyaran els espectadors a partir de les 20.00 h cada dia, de dilluns a divendres, amb novetats en el format i l’estrena de nous presentadors: Àlex Blanquer (À Punt directe, Duel de veus) i Hu Zhao (Loving Comunitat Valenciana) com a reporter. El programa ens ensenyarà l’actualitat diària, dins d’un espai dedicat a la ramaderia, la pesca i l’oratge del nostre entorn.

El dimarts 7 torna Cartes en joc amb “El millor esmorzar de la Safor”. Cartes en joc comença temporada els dimarts a les 22 hores. En aquest programa, presentat pel cuiner xativí Jordi Garrido, competeixen restaurants de la Comunitat Valenciana. En cada capítol, tres restaurants juguen les seues pròpies cartes per a ser el millor de la seua especialitat, es valora l’espai, la cuina, el menjar, el servei i el preu. I al final, el vot de Jordi Garrido serà decisiu.