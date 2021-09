Amb la nit de la cremà, València no només va tancar un atípic setembre faller, sinó tot un cicle de restriccions aplicades per a contindre l’“onada jove” d’aquest estiu gràcies a la millora de les dades d’incidència de la pandèmia de coronavirus i a l’avanç generalitzat de la immunització. Així, diumenge va ser l’última nit de toc de queda als 68 municipis de la Comunitat Valenciana en els quals encara estava en vigor la mesura —els que pitjor situació sanitària tenien— i també el principi de la fi de la travessia pel desert en la qual han estat vivint els empresaris de l’oci nocturn que, ja a partir de la mitjanit d’ahir, podran reobrir de matinada, encara que hauran de tancar mitja hora abans del que és habitual.

Aquestes van ser les dues principals mesures anunciades ahir pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, com a part d’aquesta “desescalada prudent, segura i gradual” que ha de durar fins a la festivitat del 9 d’Octubre i que, si res falla, ha de conduir les tres províncies a la “normalitat millorada” després de deixar arrere totalment la cinquena onada.

Segons Puig, la situació ha millorat prou —s’estava en nivell de risc extrem i ara s’està en nivell mitjà— i en aquests dos mesos s’ha passat de tindre 2 milions de valencians vacunats a tindre’n 3,6 milions. Gràcies a això, i tot i que s’ha estat dubtant sobre el toc de queda en 14 dels 68 municipis que encara el tenien per l’alta incidència, no s’ha tornat a demanar aquesta mesura, ni la de prohibir reunions de més de 10 persones, i s’obri la mà també en aforaments d’esdeveniments massius i en els esportius.

La ciutadania notarà l’obertura que porten aquestes mesures, però cal tindre en compte que estan “a prova”. Tal com ja va avançar la setmana passada Puig, la desescalada s’havia de fer a poc a poc i durant tot el mes, per la qual cosa les mesures anunciades ahir estaran en vigor durant tres setmanes: des de la mitjanit d’ahir fins a la mitjanit del 27 al 28 de setembre.

I ací es farà un nou examen a la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana: si tot segueix el curs que ara porta —i es manté aquesta millora “decisiva”— es continuarà obrint la mà en altres sectors que continuen amb restriccions d’aforaments i horaris. No obstant això, si hi ha un “punt d’inflexió” en aquesta millora, segons va reconéixer Puig, es podria fer marxa arrere.

Tornada a escola i a la faena

Perquè d’ací al dia 27 de setembre haurien de donar la cara les possibles conseqüències de permetre la celebració de les Falles, i dels contagis que es pogueren haver generat. Puig, però, va ficar en el sac molts altres més condicionants que caldrà tindre en compte d’ací al dia 27 com a responsables d’un possible repunt, com la tornada a la normalitat amb l’inici del curs escolar i universitari i la major utilització del transport públic, per exemple.

Tenint tot això en compte, el 27 de setembre la comissió interdepartamental es tornarà a reunir i es decidirà quin camí prendre i si es poden continuar reobrint espais, ja que la nova resolució que ahir va publicar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana introduïa aquests canvis, però manté intactes la reducció d’aforaments en espais com ara museus, botigues, acadèmies, hotels o vetlatoris. De fet, l’hostaleria haurà de continuar tancant a les 0.30 i només veurà un poc d’alleujament a poder asseure a taula huit comensals a l’interior en comptes de sis i que els comensals es podran alçar a recollir les seues consumicions a la barra, però poc més.

La norma només incloïa, així, la reobertura de l’oci nocturn, tot i que amb restriccions (aforament a la meitat en interiors, tots a taula, sense ball i tancament a les 3 del matí), i l’augment d’aforaments màxims en competicions esportives oficials com la Lliga de Futbol masculina i femenina, l’ACB i l’Endesa femenina de Bàsquet, així com en esdeveniments multitudinaris, en què s’augmenten un poc les ràtios, sobretot si el públic pot estar per sectors. Si els esdeveniments són en interior, hi ha un aforament màxim del 50 % amb un màxim de 1.500 persones, 2.000 si estan separats en dos sectors. A l’aire lliure l’aforament és del 75 % amb un màxim de 3.000 persones, 5.000 si s’agrupen en cinc sectors diferents.

Compte amb la delta

La decisió d’anar a poc a poc està avalada per l’examen de situació que ha fet la Subdirecció General d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, que conclou que l’evolució és favorable i s’ha consolidat la tendència “descendent”, però cal continuar posant pressió amb mesures que ja han resultat efectives en els sectors que més pes tenen a generar nous contagis: els de més interacció social, com les activitats en locals d’oci i les celebracions privades. Els dos espais “tenen un pes important en la transmissió del virus, ja que augmenten la probabilitat de contagi”, qüestió que cal tindre en compte, ja que, encara que s’estiga en risc mitjà, cal evitar el “ressorgiment” del virus, sobretot tenint en compte el predomini de la variant delta.

Així, els experts recorden que la bona evolució permet una “certa desescalada”, però amb prudència i mantenint mesures fins a final de setembre “perquè haja avançat prou la vacunació en la població jove” i perquè, tal com va apuntar també Puig, al setembre hi ha dates de canvi de dinàmiques: “s’incrementa la mobilitat i la interacció social” per la tornada a la faena i l’inici del curs acadèmic.