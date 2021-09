L’Espai Moret de la sala Els Porxets acull una exposició molt especial que, amb el títol “60 aniversari de la Festa de l’Arròs de Sueca”, ofereix un recorregut cronològic a través de documents i imatges que explica el naixement i l’evolució de la festa, de 1961 a 2021, i en la qual adquireix un protagonisme especial el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que diumenge celebrarà l’edició “60+1”.

L’exposició s’havia programat per a l’any passat, però es va haver de cancel·lar per la pandèmia i, segons va destacar la regidora responsable del Concurs Internacional de Paella, Manoli Egea, “enguany no podíem deixar passar l’oportunitat i, per això, el nostre concurs celebra l’edició 60+1”, va explicar. Egea va detallar l’intens treball que ha suposat la cerca i selecció de les fotografies, cartelleria, etc., que s’exhibeixen, fora en l’arxiu municipal o cedides per particulars.

A la sala es poden contemplar 60 llibres de festes originals i la reproducció del dia de la Festa de l’Arròs de cadascun; 30 cartells del concurs de paelles; sis documents que expliquen els canvis de denominació i l’evolució social i institucional de la festa i del concurs; 36 fotografies en gran format que, cronològicament, expliquen en imatges l’evolució de la festa; 4 llibres especials sobre el concurs que es van editar entre 1995 i 1998; el llibre del 50 aniversari celebrat en 2010; els cartells de les semifinals internacionals; i la llista dels 59 guanyadors del concurs.

La mostra es pot visitar fins diumenge, dia en què se celebrarà el Concurs Internacional de Paella. Entre les 19 i les 20.30 hores s’ofereixen visites guiades.