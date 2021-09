L’Ajuntament d’Utiel ha obert aquest dimarts al públic els cellers subterranis de la Puerta del Sol, del segle XIX, i el refugi antiaeri de la Guerra Civil, recentment rehabilitats, que es convertiran en un nou recurs turístic per al municipi.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha acudit a la inauguració d’aquests espais, i ha destacat que “el nostre millor passaport és rescatar el nostre passat per a arribar al futur, generant producte turístic i oferint la nostra millor versió”, informa la Generalitat.

A la inauguració també han assistit, en representació del Govern Valencià, el director general d’Administració Local, Antoni Such, així com el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes i director general d’Agricultura, Antonio Quintana.

Per la seua banda, l’alcalde d’Utiel, Fernando Benlliure, ha reconegut el treball de tots els que han participat en la recuperació d’aquests espais i ha explicat que “en els últims anys s’ha posat en marxa una intensa tasca de recuperació del patrimoni municipal” en una aposta “seriosa i decidida per a la posada en valor de tot allò que ens identifica com a poble”.

Les actuacions a la plaça de la Puerta del Sol han permés rehabilitar dos cellers subterranis del segle XIX, exponents de la gran riquesa patrimonial amagada al subsol del nucli històric d’Utiel.

Un d’aquests està situat al carrer San Sebastián i mostra una enorme almàssera i 10 gerres utielanes de mitjan segle XIX en un estat de conservació excel·lent.

El segon celler es troba al centre de la mateixa plaça, enfront del carrer Cavera, en el qual destaca el conjunt format per la trulleta i el canal de repartiment que circumda tot el perímetre del celler i les 12 gerres on reposava el vi.

El refugi antiaeri de la Guerra Civil, també rehabilitat, està situat al carrer Beato Gálvez, darrere de l’església parroquial, han indicat les mateixes fonts.

Les obres han consistit en la intervenció d’un terç del traçat d’aquesta infraestructura de defensa passiva per a la població que va suposar un gran desafiament per a l’enginyeria civil i militar de l’època.