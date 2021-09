L’Associació Amigues i Amics de la Cordà d’Alaquàs ha aconseguit l’autorització per a celebrar tres xicotets actes amb presència de coets i foc, de manera testimonial i estàtica, com a alternativa a la celebració de la tradicional coetà que l’Ajuntament va decidir suspendre fa dues setmanes. El col·lectiu, que va acatar la decisió, explica que no la compartia al 100 %, per la qual cosa es va pensar en un pla B en el qual s’ha estat treballant des d’aleshores.

“Des del principi vam treballar per a fer la cordà, que és una manifestació cultural que està protegida com a festa d’interés turístic. De fet, al maig vam fer la sol·licitud de coets i vam demanar els permisos municipals. I al juliol vam organitzar el curs CRE en el qual van participar més de 30 persones”, explica la directiva.

Però la decisió del consistori, que es produïa una vegada Paterna havia anunciat que sí que seguiria avant amb la seua cordà, va truncar les expectatives i va provocar “decepció” en Amigues i Amics de la Cordà.

Per aquest motiu, el grup ha plantejat un programa alternatiu de “cultura segura del foc”, per al qual ha aconseguit el permís. Per això, aquesta nit, a les 22.30 hores, hi haurà un xicotet acte infantil amb bengales i uns pocs coets sense tro, enfront de l’església de l’Olivar, en el qual “una traca recrearà la gàbia en la qual se celebra la cordà dels xiquets i de les xiquetes”.

I, una hora més tard, en els punts dels llocs de disparada de la cordà, al carrer Major, també un grup farà una xicoteta disparada estàtica que anirà in crescendo. “En la primera, ens anirem passant la flama els uns als altres; després, en cada punt, es tiraran alguns coets amb estenalles”, expliquen.

Demà, 9 de setembre, també de manera estàtica, es tiraran sis coets en la porta de l’Olivar i sis més a l’Assumpció per a recordar la baixà.

Pujà simbòlica

El col·lectiu ja va poder assajar, anit, aquesta classe d’actes testimonials en la pujà de la Mare de Déu de l’Olivar, que va organitzar en conjunt amb la confraria de la patrona. Uns trenta tiradors i tiradores es van concentrar a les portes del temple de la Santíssima Creu, des d’on va eixir la imatge de la moreneta. I allí, després de llançar les salves, van empunyar les estenalles i van cremar diverses tandes de coets.

Posteriorment, es va carregar la imatge a un “maremòbil” improvisat (un tot terreny que havia sigut decorat) i la comitiva va avançar per l’avinguda Miguel Hernández, sense tot just públic. A la plaça de la Constitució, enfront del castell, va haver-hi focs artificials; l’itinerari va seguir fins a arribar a la casa de l’anciana María Esteve, coetera d’honor de fa diversos exercicis i que, amb 99 anys, no va dubtar a empunyar l’estenalla amb un dels coets, al pas de la Mare de Déu.

Ja a les portes de l’església de l’Olivar, un col·lectiu més gran de tiradors i tiradores va fer diverses disparades de manera estàtica i amb estenalles i, en la culminació, la imatge de la Mare de Déu de l’Olivar hi va entrar a coll entre el foc.