Les últimes agressions homòfobes que han tingut lloc a la Comunitat Valenciana han obligat la Generalitat i la Delegació del Govern a convocar reunions de diversos organismes i grups de treball per a analitzar aquests fets amb els agents implicats.

Les convocatòries arriben després de conéixer la denúncia per l’agressió homòfoba amb punyades i patades que ha rebut aquesta setmana a València un jove trans de 21 anys que va patir contusions a l’esquena i al nas, així com blaüres als braços i a les cames, després de ser agredit per un home que estava amb un grup de persones a les quals va tirar floretes.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha anunciat la constitució d’un grup de treball de delictes d’odi després de constatar un repunt d’infraccions penals relacionades amb la discriminació per raó de sexe i gènere.

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha convocat, per a aquest dijous a la vesprada, una reunió “urgent i de caràcter extraordinari” del Consell Valencià LGTBI i del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana.

El grup de delictes d’odi estarà constituït per les tres subdelegacions d’Alacant, Castelló i València, i representants de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en el territori valencià, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

A més, la Delegació del Govern convidarà la Fiscalia de Delictes d’Odi i la Conselleria de Justícia i Interior a abordar, des d’una perspectiva policial i judicial, la situació actual i proposar solucions perquè aquests fets no queden impunes.

La investigació policial del succés que ha tingut lloc aquesta setmana al costat de l’avinguda Blasco Ibáñez de València està centrada ara a identificar l’autor d’aquests fets, segons ha assenyalat la Delegació del Govern en un comunicat.

“Recorrerem a tots els instruments de l’estat de dret per a perseguir unes conductes que mereixen tot el retret social i polític. No podem consentir que determinats missatges d’odi estiguen enverinant la societat”, ha assenyalat Gloria Calero.

La delegada ha advertit els agressors que estaran “alerta davant d’aquestes conductes” i ha demanat “marginar-los i castigar-los amb tot el pes de la llei”. Ha insistit, a més, en la importància de presentar la denúncia després de patir l’agressió.