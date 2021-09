La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha rebut els representants del Comité de Direcció de la Marató València Trinidad Alfonso EDP en una reunió de treball de cara a avançar en el protocol de seguretat de l’esdeveniment, així com en el de la Mitja Marató. A la reunió van assistir, entre altres, Pilar Bernabé, presidenta de la Fundació Esportiva Municipal i regidora d’Esports de l’Ajuntament de València; Juan Botella, gerent de la Societat Esportiva Correcaminos; i Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso. L’organització valora la possibilitat de no haver d’exigir proves PCR o antígens, atés el bon ritme de vacunació, si bé encara no hi ha una decisió ferma. Entre les mesures, la celebració de les eixides en onades espaiades.