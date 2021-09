Hui no ha costat molt alçar-se, o almenys així ha sigut per a molts dels escolars del CEIP Les Arts de València. La il·lusió per tornar a trobar-se amb els companys de classe i, sobretot, per estrenar un col·legi nou i abandonar l’antic ha fet que minuts abans de les 9.00 hores del matí, molts ja estigueren a les portes del centre escolar, amb ganes d’entrar i descobrir com seran les noves aules.

La imatge podria ser l’habitual, si no fora per les mascaretes estampades i la cartelleria que recorda les mesures de prevenció que s’adopten en el centre educatiu per a fer front a la covid-19. A més, les famílies no han accedit al pati, han d’esperar i romandre al carrer.

El 2021-22 serà el tercer curs marcat per la pandèmia, el segon presencial, que, de moment, es desenvoluparà amb les instruccions ja conegudes del curs passat: mascareta obligatòria a partir de 1r de Primària, grups bambolla que enguany seran en Infantil i tota Primària i distància en classe i presencialitat al 100 % per als més majors, a partir de 1r d’ESO. Aquestes són les bases dels protocols que han de seguir prop de 790.000 estudiants de tota la Comunitat Valenciana i de tots els nivells que, de manera progressiva i escalonada, tornen a classe hui, preparats per a aprendre de la mà de més de 70.000 docents.

Com conta Ana Belén, una de les mares del centre, “els xiquets tenien moltes ganes, a les 7.30 h ja estaven amb la motxilla i la veritat és que molt contents per començar, estaven desitjant vindre al col·legi nou”, explica, igual que Fani Conde, membre de l’AMPA, que viu, al costat del seu fill Nicolás, el primer dia, “amb molta il·lusió”. El xiquet reconeixia que arribava “amb ganes de gaudir el col·le nou amb els amics…”, i “també d’aprendre”, afegia.

D’altra banda, Begoña Sebastián, una altra mare, explica que aquest curs esperen “una millora” amb les instal·lacions noves, i recorda que en el col·legi “estaven amb humitats i apuntalats i per als xiquets era complicat”.

“Hui comencen i ja veurem com els va. Enguany suposem que serà més tranquil que el curs passat”, afirma Inma Mercé, mare d’un escolar del centre, en relació amb la pandèmia. Una cosa pareguda pensa Hazel Sabri, que indica que “aquest inici de curs és un poc millor que el passat”, però recorda que no cal baixar la guàrdia: “Cal anar amb compte i jo li ho dic a ell”, afirma en referència al seu fill, que comença 1r de Primària: “Ha de portar la mascareta i també mantindre la higiene de mans, amb el gel… I, així, tots els dies”, explica la mare a les portes del centre.

“És un poc rotllo, però cal fer-ho així”

El menut Rafa, que ja porta “molts anys al col·le Les Arts”, assegura que és “una impressió molt bonica” veure el centre nou i diu, com a primera impressió, que hi cap “molta gent”. “Tinc moltes ganes d’entrar”, afirmava abans de les 9.00 h, alhora que explicava que se l’imaginava “com del futur”. Per a un altre escolar, Barhs, el col·legi “està molt bonic” i també desitjava veure’l per dins.

Rafa reconeix que la mascareta, que ja van portar el curs passat tots menys els xiquets i xiquetes d’Infantil, “és un poc rotllo, però cal fer-ho així. També posar-se gel i seguir les normes”, explica l’alumne de 3r de Primària.

D’altra banda, Ana Belén Aránega, que esperava amb el seu fill, confirma que el setembre passat va ser “més difícil” i “feia més por”. No obstant això, explica que “els casos en el col·legi van ser comptats i es va mantindre bastant bé tal com estava el tema...”, una opinió que comparteixen la majoria de mares i pares entrevistats per aquest periòdic. No obstant això, uns altres, com Fernando Giménez, encara reconeixen tindre una certa “por”. “Alguns hi som un poc reticents, però ho afrontem amb ànims i forces. Esperem que els mestres prenguen les mesures necessàries i facen tot el possible”, afirmava aquest pare.

Això sí, malgrat l’alegria bastant generalitzada que sempre mostren els xiquets i les xiquetes, famílies com la de Tatiana González sí que han percebut l’impacte psicològic de la pandèmia en els més menuts, una qüestió que aquest curs s’abordarà a les aules i que la Conselleria d’Educació ha marcat com una de les prioritats. “Esperem que tot isca bé amb les restriccions que hi ha per la covid-19 i que ja no hi haja més contagis. L’any passat estaven cohibits per no estar amb alguns companys i el meu fill plorava per no poder ajuntar-se. Hi havia coses que em deia que no li agradaven, però ells mateixos han anat adaptant-se... Ens estem acostumant a viure amb la covid-19 i això no crec que se’n vaja”, afirma aquesta mare.

Així, encara que la covid-19 està en la ment de tots per les mesures que s’han de complir i que els centres educatius no obliden, la pandèmia no ha entelat l’inici de curs que, en el cas de Les Arts, es produeix, a més, amb la il·lusió d’estrenar una nova, lluminosa i acolorida infraestructura.

Una nova manera d’aprendre

La directora del CEIP Les Arts, Begoña Aparicio, assegura que inicien el 2021-22 “amb tota la il·lusió” per inaugurar i estrenar el centre nou. Sobre la pandèmia, creu que les famílies “ja ho saben tot, estan més tranquil·les i tenen més confiança”; i considera que “dona tranquil·litat” que tots els docents ja estan vacunats. A més, destaca que els claustres “han fet un treball molt important per començar hui” i recorda que “el protagonista és sempre l’alumnat”.

“El curs passat va ser un èxit i enguany continuem reprenent la nova normalitat i garantint el dret a l’educació i la protecció a la infància. Hem aprés de l’experiència i l’alumnat ens ha donat una lliçó”, explica.

Entre els canvis positius que ha provocat la pandèmia en els col·legis, Aparicio afirma que ara “tots els espais són espais d’aprenentatge” i que també han aprés a “passar més temps a l’aire lliure”.

Uns 250 alumnes estudien al CEIP Les Arts, que, per segon any, forma grups internivell, és a dir, combinant alumnat de dos nivells consecutius, la qual cosa també ha canviat la manera d’ensenyar dels docents, com relata la directora. Ara, prevalen més les competències.

Aquest centre, que també destaca per la seua aposta per la innovació educativa, estrena ara instal·lacions noves, molt pròximes al col·legi antic. Es tracta d’unes infraestructures molt àmplies, amb diversos espais exteriors en diferents zones (camps esportius, espais d’Infantil, hort escolar i arbres).

Les grans vidrieres que hi ha en els corredors i les aules donen lluminositat a tot el centre, que s’estructura en dos grans blocs i té dos pisos, i permeten que es tracte d’una “escola oberta”. Així mateix, els colors utilitzats en l’interior (blanc i turquesa pastís) donen més sensació d’amplitud i creen un ambient agradable.

Les Arts —que té doble línia— té diversos espais per a fer activitats com ara teatre, ràdio, etc., a més d’una classe de dos anys, menjador, sala d’actes i aula d’anglés. Ara, els docents estan acabant d’organitzar els espais nous i ja es preparen per a començar amb la robòtica o continuar amb les tasques de matemàtiques de manipulació.