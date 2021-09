Els alumnes dels centres públics de Carcaixent van estrenar ahir el curs amb canvis als patis. L’Ajuntament ha aprofitat l’estiu per a convertir aquestes àrees d’esbargiment en espais coeducatius amb àrees diversificades perquè els escolars disposen d’un espai més naturalitzat, inclusiu i que fomente l’ús comunitari. Les actuacions realitzades són diferents en cada centre i han consistit a ampliar les zones verdes i enjardinades, crear més ombres, espais nous de terra i incorporar elements de joc per a diversificar les activitats.

L’Ajuntament ha destinat 50.000 euros a aquesta actuació, impulsada per les regidories de Territori i Educació, en coordinació amb les AMPA i els equips directius dels centres.

El regidor Lluís Candel va explicar que la idea implicava reduir els espais d’asfalt dels centres per a donar-los altres usos que afavorisquen l’aprenentatge. L’edil va indicar que hi ha previst que en breu s’inicien algunes de les actuacions previstes en el Pla Edificant, que preveu una inversió a Carcaixent d’1,5 milions, per a la millora dels col·legis, que, segons el regidor, “han patit un abandó històric per part de les administracions”.