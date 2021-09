L’Ajuntament de Gandia s’ha sumat a la desescalada que permet l’evolució de la pandèmia de la covid, en sentit positiu des de fa setmanes, i ha représ l’activitat de Fira Mercat, amb l’objectiu de promocionar i impulsar el comerç de la ciutat, un dels sectors importants de la seua economia i clau en el teixit social per a mantindre vives moltes àrees de la ciutat, especialment el districte de Centre Històric.

El regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez, ha anunciat la programació de la tercera edició de Fira Mercat Gandia, que es desenvoluparà els mesos de setembre, octubre i novembre i que inclourà cinc mostres: Outlet Moda, Reformes, Immobiliària, Fitness i Serveis Audiovisuals.

Es tracta, segons va indicar el mateix regidor, d’una iniciativa que persegueix dinamitzar el consum i els comerços de la ciutat, així com la seua capacitat d’atracció de cara a l’exterior, amb totes les mesures sanitàries i de seguretat garantides.

Malgrat que es tracta d’una reobertura d’aquest esdeveniment condicionada i limitada per l’evolució de la pandèmia, els objectius d’aquesta represa són els mateixos. El responsable de Polítiques Econòmiques i Comerç va assenyalar que es tracta de “dinamitzar el consum i servir d’aparador per als nostres comerciants, perquè puguen promocionar els seus establiments i productes a l’exterior i atraure visitants de fora de Gandia”, i va afegir que confia que aquesta edició siga igual d’exitosa o més que les anteriors.

Abans del tancament obligat per la crisi sanitària, les diferents mostres de Fira Mercat van agrupar setze certàmens, amb una afluència d’unes 80.000 persones. Segons dades de l’Ajuntament, d’aquell total, el 60 % van ser visitants de Gandia, el 20 % de la resta de la Safor i l’altre 20 % de comarques veïnes. La mitjana va ser de 5.000 persones per fira.

En aquest afany de Gandia per ampliar la seua capacitat d’atracció comercial, el regidor Ferran Martínez va explicar que tots els sectors implicats treballen per canviar aquests percentatges referits als visitants de les edicions que s’han programat. Així, es donarien per satisfets si el 40 % fora de Gandia i del 60 % restant, la meitat fora de la Safor i l’altra meitat de la resta de comarques valencianes.

Quant a les infraestructures i el desenvolupament de la Fira, el responsable de Polítiques Econòmiques i Comerç va assegurar que “les instal·lacions reuneixen totes les mesures de seguretat, ja que comptaran amb ventilació natural i mecànica i control d’aforament mesurable per sistemes electrònics”. A més, totes les fires, excepte la de l’outlet, es caracteritzen per una base tècnica d’assessorament que no requereix grans aglomeracions.

Fira Mercat es va presentar dimarts a la nit en Foment de Gandia amb l’assistència de representants d’associacions de comerciants i empresarials de la ciutat. També hi havia l’alcalde, José Manuel Prieto, i altres regidors.