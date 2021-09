El Consell Valencià de Cultura ha entregat, aquest matí, la seua medalla al músic i promotor cultural Lluís Miquel Campos, pel seu “treball obstinat i sincer en favor d’una cultura en llibertat que necessitava estar ben fonamentada en unes indústries culturals”, tal com ha assenyalat Amparo Carbonell, presidenta de la Comissió de les Arts del CVC.

A l’acte han assistit familiars i amics de Lluís Miquel; els membres del CVC encapçalats pel seu president, Santiago Grisolía; el director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes, Jorge Alarte; i la directora de Música i Cultura Popular, Marga Landete, entre altres.

L’encarregat de llegir la laudatio de l’homenatjat ha sigut l’escriptor i col·laborador de Levante-EMV, Alfons Cervera, que ha recordat la trajectòria musical de Lluís Miquel al capdavant dels 4 Z i Patxinguer Z i la seua tasca com a productor als estudis Tabalet. També ha destacat que “la faceta artística no és l’única en l’espill de les mil cares en què es reflecteix Lluís Miquel Campos”. “Ha sigut un artista d’aquest art a vegades tan estrany que és la vida —ha afegit Cervera—. Mai va ser només un gestor. La paraula empresari tant li fa. Sempre va ser, per damunt de tot, la persona que ens agradaria tindre ben a prop perquè la vida no siga una emboscada”.

L’homenatjat ha agraït el reconeixement que li ha atorgat el CVC i ha indicat que la medalla no és només per a ell, sinó també “per a la llarga nòmina de persones i col·lectius que han ajudat a construir, amb el seu treball, un País Valencià més culte i, sobretot, més digne i més decent”.

“Lluís Miquel Campos —ha dit el músic— està hui rebent aquesta medalla perquè la seua vida ha sigut —i continua sent— una dedicació absoluta al treball. Sobretot, desenvolupant aquest treball en l’àmbit de la cultura”. “L’edat i el treball mai s’han separat, perquè quasi des que era un adolescent he estat ficat en els embolics de la cultura. Per cert, que d’alguns d’aquests embolics he eixit més escaldat que un gat cuinat en un perol dels temps de la fam”, ha comentat.