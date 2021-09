La Mancomunitat de l’Horta Sud i el Museu Comarcal Josep Ferrís March van presentar ahir la segona de les exposicions del cicle “#20anys20pobles”, que celebra el 20é aniversari del Museu.

En aquesta ocasió, el municipi organitzador és Manises, sota el títol “Les dones en la indústria de la ceràmica”. La presidenta de la Mancomunitat i del Museu Comarcal, Eva Sanz, i l’alcalde de Manises, Jesús Borràs, han sigut els encarregats de presentar la mostra, que estarà oberta al públic fins al 15 de setembre, amb entrada lliure i amb horari de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.

“Estem molt a prop, però alhora estem lluny, ja que molts dels nostres veïns desconeixen el patrimoni dels municipis que els envolten; per això, amb aquest cicle d’exposicions, volem conéixer-nos millor”, explicava Sanz.

Per la seua banda, l’alcalde de Manises, Jesús Borràs, va remarcar que l’exposició “s’emmarca dins de les activitats organitzades entorn de la candidatura de Manises com a ciutat creativa de la Unesco en la modalitat d’artesania i arts populars”.

La participació de la dona en la producció ceràmica de Manises se suposa que es va donar des dels orígens, però no hi ha documentació fins al segle XIX. Actualment, algunes dones són reconegudes per la seua habilitat en l’elaboració plàstica de flors.

Amb això, la mostra compta amb fotografies d’alt valor documental que reflecteixen la importància i la presència de la dona en la història ceràmica de Manises, així com la pel·lícula-documental Reflejos de Manises, que data de la dècada de 1940.