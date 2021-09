El Ministeri de Sanitat ha posat negre sobre blanc qui seran les persones que rebran una dosi addicional de la vacuna contra la covid-19 i, finalment, ha delimitat el grup als immunodeprimits severs: els trasplantats d’òrgan sòlid (que han rebut un cor o un fetge, per exemple), els que han rebut un trasplantament de medul·la òssia (de progenitors hematopoètics) i per als pacients en tractament amb un anticòs monoclonal, l’anti-CD20 que reben els malalts de limfoma i d’esclerosi múltiple, entre altres, i que provoca un estat d’immunosupressió severa.

Segons van confirmar ahir des de la Conselleria de Sanitat, és difícil posar una xifra de quants valencians integrarien aquest grup, però les estimacions parlen “d’unes 10.000 persones”, xifra encara per depurar, d’entre els 37.000 que configuren el col·lectiu de persones de risc alt en les tres províncies.

D’antuvi, ahir, la Comissió Interterritorial de Sanitat, en la qual participen el Ministeri de Sanitat i les comunitats, va aprovar per unanimitat la inoculació d’aquesta dosi addicional després de la proposta de la comissió de Salut Pública de dimarts que recollia la iniciativa de l’Agència Europea del Medicament i del Centre Europeu de Control de Malalties de posar dosis addicionals a les persones amb el sistema immune compromés.

Es tractaria d’una tercera dosi per a completar la vacunació inicial, ja que aquest grup de població no desenvolupa una resposta adequada amb la pauta normal de vacunació. De fet, els pacients immunodeprimits tenen un risc “d’entre 2 i 5 vegades superior que la població general de ser hospitalitzats, necessitar cures en unitats de crítics i defunció en cas d’adquirir la infecció per SARS-CoV-2”, segons han posat de manifest des de la Facme, Federació d’Associacions Científiques i Mèdiques d’Espanya, que agrupa 46 societats.

Els experts de la comissió de salut delimitaven, així, el grup inicial d’“immunodeprimits” al qual s’havia al·ludit i que, a la Comunitat Valenciana, podia englobar unes 30.000 persones si es tenien en compte altres perfils de pacients amb el sistema immunitari compromés parcialment o de manera temporal com els pacients oncològics en tractament de quimioteràpia, per exemple, o les persones en hemodiàlisi. Aquest grup de col·lectius amb més risc enfront de la malaltia (37.000 en total) va ser un dels que van ser vacunats de manera preferent abans de la vacunació massiva per edats.

Aquesta restricció de la tercera dosi només a aquests immunodeprimits severs ja ha rebut les primeres crítiques. Així, des de la Facme demanaven ahir incloure també 28.000 persones en programa d’hemodiàlisi entre els candidats a tercera dosi, tal com ja havien proposat a la ponència de vacunes.

En la Interterritorial d’ahir, però, es va acordar continuar valorant posar aquesta tercera dosi a altres col·lectius i, fins i tot, es va posar sobre la taula la proposta d’inocular-la als majors de residències, col·lectiu també nomenat en la recomanació emesa per l’Agència Europea del Medicament. Des de la Conselleria de Sanitat es va donar suport a aquesta proposta.

Es podria començar hui

Aclarit qui la rebran, falta per saber quan la rebran. Des de la Conselleria de Sanitat esperaven ahir que hi haguera un consens a escala nacional per a començar a cridar els pacients, encara que, segons va explicar la ministra Carolina Darias, la citació es podria començar a fer a partir de hui mateix.

No obstant això, des de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) van demanar ahir retardar aquestes terceres dosis fins a desembre, “atesa la desigualtat de distribució de dosis en el planeta”.

Quasi 8.800 valencians van acudir a vacunar-se contra la covid-19 sense cita dimarts, el primer dia de “portes obertes” en els 133 vacunòdroms de les tres províncies. Segons fonts de la Conselleria de Sanitat, en total, es van acostar a immunitzar-se sense cita 8.792 persones, la gran majoria a rebre la seua primera dosi (5.110), enfront dels 3.682 que van anar a rebre la segona.

Les dosis posades amb cita entre dilluns i dimarts i les “extra” als ressagats de dimarts s’han deixat notar en la cobertura vacunal per edats. Quant a primeres dosis, el grup de 30-39 anys havia pujat un punt en un dia (fins al 76,3 per cent) mentre que en el de 20-29 anys s’està ara en el 78,6 %, després de pujar un altre punt, segons l’informe diari del Ministeri de Sanitat.

La xifra és un bon començament per a una iniciativa que estarà en marxa durant tot el mes, fins que a l’octubre es tanquen els vacunòdroms. Això no significa, però, que els centres vagen a estar oberts els 7 dies de la setmana perquè qualsevol s’hi puga acostar, ja que s’està permetent aquesta vacunació sense cita però només en els dies en què s’ha citat a altres persones. Això, segons van explicar fonts de l’Administració, respon a qüestions “logístiques”: les vacunes que ara s’estan injectant d’ARN missatger com Pfizer venen ultracongelades i, si una vegada descongelades, no són utilitzades en un termini específic, els vials queden inservibles. D’aquesta manera, s’està agrupant la vacunació amb cita i sense cita i, preferentment, en els primers dies de la setmana.

Així, hui només hi haurà 10 vacunòdroms oberts a tota la C. Valenciana —i dos demà—, entre els quals no hi haurà el més gran, el de la Ciutat de les Arts. Una qüestió que ahir van criticar des del sindicat CSIF, que va considerar “incomprensible” aquesta restricció, “malgrat la nombrosa assistència” de dimarts, raó per la qual demanen ampliar els horaris.