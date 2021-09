El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que veu “molt probable” que Espanya no torne a tindre grans onades epidèmiques i ha afegit que “pot haver-hi sisena, setena, huitena o novena onada, però no seran com les anteriors”.

Simón ha fet aquestes declaracions als mitjans abans de participar en una ponència sobre covid en el congrés de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE), que se celebra a la Universitat de Lleó, on ha reconegut que, a la seua arribada, s’ha sentit com “una estrela del rock”, pel renou que s’ha creat.

I, sobre aquesta expectació, ha admés que “en aquest moment concret” li agrada, perquè es dona en el marc d’un congrés que s’ha pogut fer presencial malgrat tindre una alta assistència (més de 650 científics).

Preguntat per la fi de la pandèmia, Simón ha insistit que, fins que no estiga vacunat tothom, el coronavirus no s’acabarà, però ha aclarit que les pandèmies no depenen només d’Espanya: “Espanya és important, però no és el melic del món”.

No obstant això, Simón ha insistit que no veu probable que hi haja grans onades epidèmiques a Espanya: “Podrà haver-hi alguna ondulació en alguns grups concrets, però la situació a Espanya, ara mateix, és molt favorable, i això possibilita, a poc a poc, anar normalitzant la situació”.

Agència nacional de salut pública

Preguntat per la creació d’una agència nacional de salut pública i si està dins dels seus objectius dirigir-la, Simón ha admés que el Govern ja treballa a desenvolupar la llei nacional de salut pública i crear aquest centre, però la direcció, segons ha dit, s’elegirà entre els candidats que es presenten o es proposen.

“Qui pense que seré director perquè sí… Primer, m’hauria de presentar al càrrec”, cosa que no sap si farà, “depén de molts factors”. “Però que ningú pense que estic predestinat per a aquest lloc”, ha volgut deixar clar.

Sobre la seua absència en actes públics i rodes de premsa des de mitjan juliol, el responsable del CCAES ha explicat que ja no compareix per a informar sobre la covid perquè “cal normalitzar la situació i l’evolució de l’epidèmia és prou bona, per la qual cosa fa falta menys presència mediàtica”.

Simón ha reconegut que agraeix “estar fora dels focus” i “tant de bo la gent a poc a poc vaja oblidant-se de les persones i centrant-se en els temes sanitaris”.

Respecte a una tercera dosi de reforç, Simón ha assenyalat que el reforç es fa quan hi ha dubtes sobre la immunitat que generen les vacunes o la malaltia és duradora i, fins ara, “l’evidència indica que podria ser-ho, però no hi ha evidències molt sòlides; per tant, és normal que l’assumpte estiga en discussió”.

Sobre la vacunació dels menors de 12 anys, Simón ha assenyalat que Espanya depén dels assajos clínics i de les autoritzacions de les agències reguladores. No obstant això, ha afegit que “espera que es puga prompte”.