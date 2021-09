Continua l’onada de baralles al barri valencià d’Orriols. Ahir, cap a les 17.45 hores, diverses persones es van veure involucrades en una disputa que es va produir entre els carrers Sant Joan de la Penya i Pare Viñas. La Policia Nacional ha detingut, de moment, nou persones. A més, tres persones van resultar ferides, totes per arma blanca.

Fins al lloc es va desplaçar una unitat de Suport Vital Bàsic per a atendre les víctimes, encara que cap d’elles va necessitar ser traslladada a l’hospital.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, la Policia Nacional va confiscar diverses armes blanques que portaven els involucrats, la majoria de nacionalitat marroquina.

Fonts policials assenyalen que aquesta última baralla pot tindre relació amb una agressió que va tindre lloc recentment, si bé encara estan investigant-ho.

Primer video. Gente rompiendo muebles para armarse. Pelea en marcha. pic.twitter.com/KArmKsmGI4 — ORRIOLS EN LUCHA (@LuchaOrriols) 8 de septiembre de 2021

Des de fa uns mesos, els veïns d’Orriols estan denunciant la situació de violència i delinqüència que hi ha als carrers. Maika Barceiro, presidenta de l’associació de residents del barri, expressa que “el veïnat s’ha deteriorat socialment i laboralment i és un camp perquè afloren les situacions conflictives”. De fet, fa a penes uns dies, Levante-EMV es va fer ressò de la manifestació que van organitzar des de la plataforma veïnal Orriols en Lluita per a reclamar a l’Ajuntament de València un pla integral del barri, ja que se senten abandonats “des de fa anys”.

Reunió urgent

Com ja va avançar aquest periòdic, els veïns de la zona han exigit una reunió urgent, després d’esperar “durant més de tres mesos” una resposta de l’Ajuntament de València, amb l’objectiu de dur a terme un pla integral del barri. Per això, l’assemblea que es va celebrar dilluns va decidir manifestar-se per a exigir que “la seua veu s’escolte i no només se senta”. No volen que les administracions “continuen tancant l’orella” a un problema que preocupa —i molt— a la població. Per això, fa uns mesos va sorgir, de manera espontània, la plataforma Orriols en Lluita, integrada per desenes de veïns que es reunien per a proposar solucions davant de la mala convivència que minva el benestar dels residents d’aquest barri.

“Demanem a l’Ajuntament la creació d’una taula d’interregidories per a dissenyar un pla integral de millora a Orriols, ja que estem farts de ser estudiats i analitzats, volem intervencions”, assenyalaven fonts del col·lectiu veïnal. No busquen actuacions policials, que reconeixen que ja n’hi ha, sinó un full de ruta transversal que integre Serveis Socials, Habitatge o Educació. “Després de mesos d’esperar una resposta que no arriba, veiem que eixir al carrer és l’única mesura de pressió”, exposen els veïns.

Conten, des d’Orriols en Lluita, que les persones que protagonitzen les baralles no són veïns del barri. “Creen por i malestar, hi ha veïns que estan desesperats i a la vora del col·lapse”.

Les mateixes fonts insisteixen que “hem de ser els ciutadans els que ocupem l’espai públic que ara està ocupat per delinqüents”. Per això, a més de la manifestació del 22 de setembre, estan organitzant jornades culturals i de convivència en les places del barri. “Farem lectures, sopars veïnals en les zones conflictives per a tindre presència al barri i fer teixit popular”. Només demanen una cosa: “Ajuda per a millorar el barri on vivim, la nostra casa”.

Recalquen, a més, que la convivència intercultural i diversa d’Orriols “ha sigut sempre bona i enriquidora” i rebutgen els discursos d’“extrema dreta que vinculen immigració i delinqüència”. Es queixen de persones que arriben al barri a fer-lo zona de conflicte, de negocis il·lícits o de baralles a altes hores de la matinada. “La Policia pot dissuadir delinqüents en un moment donat, però el problema de base no se soluciona, fan falta accions transversals”. En aquest sentit, la portaveu municipal del PP a l’Ajuntament de València, María José Catalá, ha reclamat a l’alcalde de la ciutat una reunió urgent amb totes les formacions polítiques per a “atallar amb urgència l’increment del clima d’inseguretat i els problemes d’ordre públic i convivència als barris de la ciutat”. A més, Catalá ha instat Ribó a sol·licitar a la Delegació del Govern més dotació policial davant de la manca de mitjans humans de policia local, per la falta de previsió. Finalment, el regidor de Ciutadans Narciso Estellés va assenyalar que Joan Ribó, Compromís i els socialistes, “amb la seua permissivitat i passivitat, han promogut que València s’haja convertit en una ciutat insegura”.

Cano: “El PP va girar l’esquena als barris durant 24 anys”

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano (PSOE), en relació amb les declaracions de María José Catalá sobre seguretat ciutadana a València, va assenyalar que el PP “frega l’obscenitat” i li va recordar que no van saber resoldre “cap problema de convivència ni de seguretat a la ciutat”. Amb Rita Barberá, el PP “va deixar envellir la plantilla fins a límits insostenibles, que estem ara resolent. Van tardar tres anys a substanciar l’última oposició que van convocar. Després d’aquella oposició, 10 anys de govern després no van saber convocar una altra oposició”. Respecte al botelló, amb el PP “hi havia 42 zones on es practicava el botelló. Quasi tres vegades més que actualment”. A més, va remarcar que València, en l’actualitat, “té la taxa de delictes més baixa des de l’any 2015, l’última vegada que es va reformar el codi penal”.

“Recordem —va dir— que entre els anys 2015 i 2017 governava el PP a Espanya, per tant eren els competents en matèria de delictes i responsables, per tant, del Cos Nacional de Policia. Quan governava el PP, la plantilla de Policia Nacional i la de Guàrdia Civil va perdre 11.000 efectius”, va subratllar. Aarón Cano va assenyalar, finalment, que, “durant 24 anys, van girar l’esquena a barris com Orriols, Marxalenes, Plaça Hondures i Cedre, Benimàmet o Benimaclet. Van degradar el Cabanyal-Canyamelar i van expulsar els veïns de les seues cases”, va lamentar.