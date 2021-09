La Federació LGTBI de Benidorm (Alacant) ha presentat, en un jutjat de la localitat, una denúncia per simulació de delicte contra el jove que va fingir ser víctima d’una agressió homòfoba al barri de Malasaña, a Madrid.

Segons la denúncia, consultada per Europa Press, el col·lectiu defensa que la seua “obligació” com a federació LGTBI és “actuar en els tribunals sempre que, mitjançant accions delictives, es pose en risc la integritat física i moral de persones LGTBI”.

Per a aquesta entitat, “en aquest cas, no hi ha dubte que l’acció del fals agredit per homofòbia ha creat un mal a la comunitat”, per la qual cosa sol·licita al jutjat que practique “les diligències que siguen oportunes” per a identificar l’autor material confés de la denúncia falsa, per simulació de delicte i per provocar danys morals al col·lectiu LGTBI.

Per a la Federació LGTBI de Benidorm, aquesta acció “ha suposat un mal, atés que, en els últims temps, la comunitat LGTBI està patint una escalada de delictes d’odi i agressions sense precedents estadístics, per la qual cosa reiterem i considerem que la denúncia falsa contribueix de manera directa a restar credibilitat a altres casos de delictes d’odi”.

La Federació demana personar-se en la causa com a acusació particular, ja que considera que “hi ha un mal moral a la societat i a la comunitat LGTBI que ha de ser reparat”.