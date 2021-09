La vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Economia, Nadia Calviño, va aprofitar la trobada amb els empresaris valencians per a llançar un missatge d’optimisme sobre la marxa futura del país després de la pandèmia, en aquesta etapa de recuperació i amb la vista posada en l’impuls dels milionaris fons europeus, i també va reafirmar algunes de les polítiques reformistes que el Govern està impulsant.

En un acte organitzat per la patronal autonòmica CEV i Levante-EMV i patrocinat per Global Omnium i Broseta Abogados, Calviño va reiterar, a preguntes dels empresaris, que els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) es mantindran “sempre que siguen necessaris”, encara que va matisar que “cal veure en quines condicions en aquesta fase”, perquè “cal assegurar un bon ús dels diners públics”. També va afirmar que, d’ací a final d’any, l’executiu pretén arribar a acords amb els agents socials per a “tindre un marc regulador laboral i no generar inseguretats jurídiques”. Així, la reforma laboral s’aprovaria aquest 2021 per tal que en 2022 “hi haja un marc que afavorisca la creació d’ocupació i reduïsca la temporalitat”, i perquè servisca, a més, per a “modernitzar els instruments de la negociació col·lectiva”.

Calviño també es va mostrar favorable a una pujada “moderada” del salari mínim interprofessional pels efectes positius per als treballadors amb rendes més baixes i va precisar que l’escenari “desitjable” haguera sigut un acord amb els agents socials que ara mateix sembla difícil per l’oposició precisament dels empresaris.

En un moment en què el disparat preu de la llum està en boca de tots, la ministra va apuntar que es tracta d’una qüestió “complexa” que depén molt de l’evolució del gas i el CO₂. Referent a això, va afirmar que l’executiu està en converses amb Brussel·les per a prendre-hi mesures “i no posar en risc la recuperació”, encara que va afegir que la pujada de la inflació és, en la seua opinió, un “fenomen transitori”.

Respecte a la fiscalitat, es va remetre al que diga la comissió d’experts a la qual ha recorregut el Govern per a introduir-hi els canvis que siguen necessaris, però va deixar caure la possibilitat d’incidir en els impostos per a activitats digitals i la imposició verda. En relació amb això, va respondre a una pregunta dels empresaris que una de les prioritats de l’executiu és combatre l’economia submergida i va precisar que “molts empresaris s’han adonat” ara que no pagar impostos els impedeix accedir a salvavides com els ERTO o els crèdits ICO, bàsics per a sobreviure a la crisi.

La vicepresidenta va demanar “augmentar entre tots el nivell del sector turístic” perquè siga “més sostenible i modern”. A aquest respecte, Calviño i el president Ximo Puig van pactar la posada en marxa d’un pla específic per a la digitalització d’aquest sector, atés el seu caràcter “estratègic” per a l’economia.

Moll: “Vivim un moment complex”

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, editora de Levante-EMV, va assegurar ahir que la conjuntura que viu el país “és complexa”, perquè baixen els aturats però també els cotitzadors a la Seguretat Social, perquè s’acosta una altra pujada del salari mínim professional (SMI), perquè els preus de la llum i la gasolina han elevat la inflació al 3 %, perquè cal abordar la sostenibilitat de les pensions i perquè el deute públic “continua creixent”. Malgrat això, va recordar que les previsions indiquen que el PIB espanyol creixerà enguany un 6,5 % i que el de la Comunitat Valenciana pujarà dues dècimes més que el nacional.