Els hospitals valencians comencen a buidar-se, per fi, de pacients covid-19. La baixada de malalts hospitalitzats ha anat quasi en paral·lel a la de casos nous des de principis d’agost —ahir es van notificar 401 contagis nous— però ha sigut en les dues últimes setmanes quan aquest descens s’ha accelerat. No només estan eixint d’alta els que han necessitat cures hospitalàries, sinó que també estan arribant cada dia menys pacients covid a les portes dels hospitals.

Just en el pic de la corba d’aquesta cinquena onada, quan es va arribar al màxim de casos nous les dues últimes setmanes de juliol, es va marcar també el màxim de persones que necessitaven ingressar en un hospital: fins a 125 al dia, segons les dades del Ministeri de Sanitat del passat 27 de juliol. La xifra, en aquests 40 dies, ha caigut un 80 % i, hui dia, necessiten cures hospitalàries per la covid a penes 25 persones diàries a la C. Valenciana.

La suma de les altes per la millora dels malalts amb la presència inferior de pacients nous a les portes d’Urgències està afavorint que el descens en les últimes setmanes de les persones ingressades siga més acusat i més ràpid. El màxim d’hospitalitzats en aquesta onada ha sigut de 731 pacients covid, 113 d’ells en unitats de cures intensives. Va ser el dilluns 2 d’agost. Des d’aleshores, el descens ha sigut continu i més important en els últims quinze dies, sobretot en UCI.

Ahir, segons dades de la Conselleria de Sanitat, quedaven als hospitals 277 pacients covid, 68 d’ells en UCI. D’aquesta manera, l’ocupació de llits per malalts amb coronavirus està en el 2,57 % i les ucis estan ocupades en un 8,94 % per pacients covid respecte a tots els llits habilitats i els que es podrien arribar a habilitar en situació d’urgència, 1.200.

Si continua així i si no hi ha un rebot propiciat per la tornada al col·legi o les Falles, prompte es podrà parlar d’hospitals amb les sales covid tancades tres mesos després de registrar-se el pic, quan, en la gran onada de gener, va caldre esperar quatre mesos per a arribar al mínim d’ingressats (que no va baixar de 110).

Bé és cert que les dues onades no són, en absolut, comparables. La d’aquest estiu ha sigut la primera onada “de contagis”, més semblant a les que els experts auguren a partir d’ara amb la gran part de la població vacunada amb les dues dosis. En tindre disponibles vacunes que no són esterilitzants —és a dir, que eviten la malaltia greu i la mort però no el contagi—, si hi ha virus circulant, aquest pot continuar provocant brots i generant onades de contagis que eleven la incidència acumulada. Els experts fa temps que auguren que, a partir d’ara, tindrà menys sentit fixar-se en aquest valor i més en el d’hospitalitzacions i morts. Ahir es van notificar 8 morts més i ja en són 7.728 des de l’inici de la pandèmia.

El fruit de la vacunació

I, en aquesta última onada, la “mà” de la vacuna s’ha deixat notar clarament als hospitals. Segons dades de Sanitat, des del passat 20 de juny s’han contagiat a la Comunitat Valenciana 102.114 persones. D’elles, 3.265 han necessitat ingressar en un hospital, el 3,2 %, enfront del 0,3 % que han necessitat entrar en l’UCI (272). Abans de l’arribada de la vacuna, la taxa d’hospitalització era més del doble, del 7,2 %, tenint en compte els 26.802 hospitalitzats dels 373.257 contagiats des del 10 de maig de 2020 fins al 24 de març d’enguany. La taxa d’ingressos en UCI també ha caigut a la meitat.