Una interlocutòria del jutjat número 2 de Sagunt ha fet el pas previ a l’obertura del judici oral contra l’exalcalde i regidor de Sagunt, Quico Fernández, la diputada autonòmica i exregidora de la capital comarcal, Teresa García, i l’exregidor d’ADN Morvedre, Sergio Moreno, per considerar que hi ha “indicis racionals de suficient potencialitat per a considerar perpetrat un delicte de coaccions” contra l’exportaveu socialista, Francisco Crispín.

Segons explica aquest últim, el motiu van ser les pressions per a aprovar el pressupost de 2016, moment en el qual el PSPV encara no formava part de l’equip de govern de Sagunt. Segons Crispín, que hi va aportar com a prova un enregistrament de mitja hora amb la conversa que va mantindre amb Fernández i García, els regidors de Compromís el van advertir que si no aprovava els comptes “anaven a traure coses meues i a ficar-se amb els meus fills, cosa que van complir”.

Després de l’absolució per aquesta denúncia i de ser suspés de militància, fet que va impossibilitar que es presentara a les primàries prèvies a les eleccions municipals de 2019, el socialista va voler que “es fera justícia davant de la salvatjada de la conspiració”, objectiu pel qual ha fet un pas més amb la incoació d’aquest procediment per part del jutjat.