La Plataforma per un #FinançamentJust de la Comunitat Valenciana celebrarà el pròxim 20 de novembre una triple manifestació, una en cada capital de província, per a posar de manifest la necessitat urgent de reformar el sistema de finançament autonòmic.

Així ho han acordat per unanimitat els integrants d’aquest fòrum, format per tots els partits amb representació a les Corts menys Vox, així com sindicats i patronal, que advoquen per mantindre la pressió sobre un problema que afecta especialment la Comunitat Valenciana.

La intenció de la plataforma és convocar manifestacions a les tres províncies, amb la finalitat de vertebrar el territori i permetre la participació del nombre màxim de persones, encara que, en funció de l’evolució de la pandèmia, aquestes podrien reconvertir-se en concentracions amb la finalitat de garantir la seguretat.

A més, s’ha acordat mantindre contacte amb els governs d’Andalusia, Múrcia i Balears, autonomies amb “objectius comuns” amb la Comunitat Valenciana en matèria de finançament, així com potenciar les accions públiques de la plataforma, especialment en xarxes socials.