L’incivisme ha campat a plaer aquest estiu per les cales de la Marina Alta. Els banyistes volen meravellar-se amb la bellesa natural d’aquest litoral. Però alguns llancen el fem on els sembla. Són una minoria, però hi deixen un rastre cridaner de brutícia.

Una de les cales que ha patit de manera intensa l’incivisme és la dels Testos, en el litoral del Poble Nou de Benitatxell. Els banyistes baixen carregats amb neveres i hamaques. L’accés, per un barranc, és molt complicat. Després, a l’hora de pujar, tenen peresa de carregar el pes i tiren neveres portàtils i bosses de fem.

El Poble Nou de Benitatxell s’ha afanyat a esborrar aquesta bruta petjada.

Hui s’ha dut a terme una neteja a la cala dels Testos. Hi han participat operaris i tècnics de l’Ajuntament, treballadors de l’empresa pública Poble Net, els socorristes d’SVS, la firma que s’encarrega de la vigilància i del salvament de la cala del Moraig i els voluntaris de Protecció Civil. Han omplit diverses saques amb el fem que s’ha acumulat en la cala durant l’estiu. Les han tretes per mar els socorristes en les embarcacions d’SVS.

El fem, a més de contaminar i donar mala imatge, és ací un perill. Pot originar-se un incendi i els banyistes hi quedarien atrapats. Per terra hi ha un únic accés, el de la senda del barranc, que té tres trams perillosos (tallats de pedra viva molt esvarosa) en els quals cal despenjar-se amb cordes.