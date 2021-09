Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha restablit aquest dilluns, 13 de setembre, el servei ferroviari entre les estacions d’Empalme i Burjassot de la línia 1 de Metrovalencia, que comunica els municipis de Bétera i Castelló.

Les obres de soterrament realitzades per la Generalitat al municipi de Burjassot, que han obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram des de finals de juliol, prosseguiran, però ja no afectaran el servei de viatgers i viatgeres de Metrovalencia.

Per tant, el servei alternatiu d’autobús gratuït que connecta, en l’actualitat, totes dues estacions per a enllaçar amb el metro, deixarà de funcionar en la mateixa data en què els trens puguen completar aquest trajecte.

Gràcies a la reobertura del tram ferroviari, les freqüències del metro de la línia 1 tornaran a ser les mateixes que abans de l’estiu, cosa que significa menys temps d’espera entre tren i tren per a les persones usuàries. El pas de les unitats amb destinació a Seminari serà de quinze minuts, mentre que per a Bétera serà de trenta minuts en hores punta, com era habitual abans de les obres i que començara l’horari d’estiu.

S’aconsella a les persones que desitgen ampliar la informació d’aquests o d’altres serveis que telefonen al 900 46 10 46 d’atenció al client de Metrovalencia. Aquesta informació també està disponible en la pàgina web www.metrovalencia.es i en les xarxes socials @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv.

Obres de soterrament

Les obres que actualment està executant la Generalitat, el cost de les quals ascendeix a 9,7 milions d’euros, consisteixen a completar la connexió ferroviària de l’estació d’Empalme amb el soterrament existent i amb la via en sentit Bétera, així com la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades.

Amb les obres de soterrament, una vegada completades, s’aconseguirà un augment de la seguretat ferroviària, la supressió del pas per als vianants provisional del carrer València, per la retirada de la via actual, i millores, tant en la funcionalitat i capacitat de la línia, com en el seu entorn, amb la urbanització dels terrenys alliberats.

Al seu torn, FGV cedirà a l’Ajuntament de Burjassot el tram ferroviari que quedarà fora de servei, una vegada es completen les obres de soterrament de la connexió amb l’estació d’Empalme de Metrovalencia, ubicada en aquest municipi de l’Horta.