La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) ha dictat aquest dilluns una interlocutòria per la qual ordena suspendre cautelarment la decisió de la Generalitat de limitar a un màxim de 20.000 espectadors l’aforament en els estadis de la Comunitat Valenciana que alberguen competicions professionals de futbol.

La Sala entén que l’Administració autonòmica no ha justificat aquesta mesura i, per consegüent, i sense resoldre sobre el fons de l’assumpte, estima el recurs que va presentar la Lliga dos dies després de la resolució de Sanitat, acordada en la Mesa Interdepartamental del 6 de setembre, en la qual es va acordar deixar en 20.000 el nombre màxim d’espectadors per als esdeveniments esportius en espais oberts (cas dels estadis on se celebren els partits de la competició de futbol professional i que afectaria el Mestalla, amb capacitat per a 55.000 persones).

A favor del percentatge però en contra del total màxim d’aficionats

Els recurrents no qüestionaven el 60 % d’aforament màxim previst en la resolució de la Conselleria de Sanitat del passat 6 de setembre per al període comprés entre els dies 7 i 27 d’aquest mes, sinó el límit afegit quant a la xifra total d’assistents.

Així mateix, al·legaven falta de justificació i motivació de la mesura, “partint de dades objectives sobre la taxa d’incidència acumulada” de la Comunitat Valenciana en data de 6 de setembre, que, a set dies, era l’acumulada més baixa d’Espanya, i la “improcedència” d’introduir restriccions superiors a les de l’Acord del Consell Interterritorial de Salut d’1 de setembre, segons la resolució, facilitada pel TSJCV i consultada per Europa Press.

Per la seua banda, la Generalitat s’hi va oposar argumentant que les mesures de la resolució “reuneixen les condicions d’idoneïtat, necessitat i proporcionalitat”.

Els magistrats, que consideren que hi ha un periculum in mora (perjudicis derivats de la tardança del procés), hi veuen, a més, que hi ha “falta de justificació i motivació de la mesura i, per consegüent, la incongruència i desproporció d’aquesta”.

La Sala no aprecia en la resolució administrativa ni en les al·legacions al recurs formulades per l’Advocacia de la Generalitat “cap motiu que justifique l’oportunitat del requisit acumulat a la limitació de l’aforament en el 60 % de la capacitat de cada estadi de futbol, sí recollida en l’Acord del Consell Interterritorial de Salut d’1 de setembre”.

En aquest sentit, recorden que la resolució de Sanitat ja estableix tota una sèrie de mesures preventives per als estadis, com l’exigència de mantindre un seient de distància en la mateixa fila, la sectorització dels accessos, l’ús de la mascareta o el consum de beguda i menjar.

“Manca de sentit, com al·lega la representació de la Lliga, el resultat al qual s’arriba: que, a partir d’una xifra, l’espai disponible (relació de seients ocupats/buits) comence a incrementar-se, sense que hi haja cap factor de risc que es justifique, atesa la previsió de les altres mesures preventives”, precisa la Sala.

El Tribunal també al·ludeix en la interlocutòria, contra la qual es pot recórrer en reposició, la previsible evolució positiva de la pandèmia i del ritme de vacunació per a les primeres dates d’efecte d’aquesta mesura en els estadis valencians de futbol, el pròxim 17 de setembre.