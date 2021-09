L’Ajuntament de Carcaixent sancionarà els propietaris dels camps en estat d’abandó. Des de la Regidoria d’Agricultura del municipi s’estan instruint expedients sancionadors per a les persones titulars de les propietats que les tinguen sense mantindre i sense cuidar i que, per tant, afecten l’entorn i la salubritat de les zones que les envolten. En cas que el propietari no atenga les obligacions marcades per la normativa, el consistori mateix s’encarregarà de fer les tasques de neteja de manera subsidiària, és a dir, passant els costos del treball al propietari, que, així mateix, haurà de fer front a les sancions corresponents. El cas més recent ha afectat una parcel·la de més de deu fanecades, a la partida de la Torreta. El camp estava en estat d’abandó des de feia més de 15 anys i provocava molèsties a les finques veïnes, especialment en forma de plagues, a més de suposar un gran perill d’incendi.