Agents de la Policia Nacional han detingut 11 persones, tres dones i huit homes d’entre 21 i 44 anys i de nacionalitat espanyola, txeca, italiana i colombiana, com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i furt. Segons informa la Policia, els sospitosos es dedicaven al frau per cobrament de pagarés, xecs o documents de pagament falsificats o parcialment alterats.

L’import del frau ascendeix a més de 300.000 euros i les víctimes són empreses de Lugo, la Corunya, Madrid i València, encara que també han resultat perjudicades sis entitats bancàries nacionals.

Les investigacions es van iniciar l’octubre de 2019, quan els agents van tindre coneixement de la comissió d’un delicte d’estafa gràcies a la denúncia d’una entitat bancària.

Aquesta classe de frau es caracteritza per sostraure pagarés, xecs o documents de pagament de la correspondència d’empreses, o obtindre’ls amb el consentiment del legítim tenidor a canvi d’una compensació econòmica, per a posteriorment falsificar-los íntegrament o parcialment i presentar-los en oficines bancàries per a cobrar-los.

Els sospitosos s’identificaven, unes vegades, mitjançant documents d’identitat falsificats, i, d’altres, amb els seus propis documents d’identitat associats a les dades del beneficiari que figura en els pagarés falsificats. També utilitzaven documents d’identitat originals, sostrets o perduts.

Una vegada cobraven els diners dels pagarés, els ingressaven en comptes bancaris nacionals o internacionals creats a aquest efecte o ja existents.

En el transcurs de les investigacions, els policies van detectar una estructuració perfecta de l’organització, constituïda per un nucli central que ocupava una posició predominant. Aquest grup central estava format per cinc membres, dels quals dos exercien com a “líders”, i, la resta, com a col·laboradors.

Segons la Policia, els altres funcionaven com a subordinats amb un repartiment clar de tasques: uns exercien com a mules, en posar els seus comptes al servei del grup criminal; uns altres, com a passadors, endossant pagarés falsos, i uns altres membres falsificaven la documentació.

Les víctimes han sigut tres empreses de Lugo, la Corunya, Madrid i quatre empreses valencianes, i també han resultat perjudicades sis entitats bancàries nacionals.

Les detencions s’han dut a terme en diferents fases amb quatre persones arrestades a València, dues a Bétera, dues a Paterna, una a Burjassot i una altra a Puçol.

Els detinguts, sis d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.