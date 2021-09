La Generalitat Valenciana s’ha expressat a favor de la idea del Ministeri d’Educació sobre l’eliminació dels exàmens de recuperació en Secundària, segons han dit hui a Levante-EMV fonts de la Conselleria d’Educació.

Des de la Conselleria han indicat que les avaluacions extraordinàries “manquen de sentit”. Les fonts han puntualitzat que l’ESO és part de l’ensenyament obligatori i que, en aquest, no hi ha motiu per a fer un examen de reavaluació dels continguts “després de tot un curs d’avaluació continuada de l’alumne de manera col·legiada per part del professorat”.

Així, s’han pronunciat en la línia del Govern central, que va deixar constància d’aquest plantejament en el projecte de reial decret que regularà la promoció de curs en Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional. D’acord amb el projecte, que encara no ha sigut aprovat, en Batxillerat sí que es preveu que seguisquen les recuperacions. En l’anomenada LOMLOE, el Ministeri d’Educació subratlla que romandre en el mateix curs serà excepcional.